Championnat mondial du fromage 2025 : Laeticia Sellah, l’Algérienne qui défie les meilleurs fromagers

L’Algérie fait son entrée remarquée sur la scène internationale du fromage grâce à Laeticia Sellah. Cette jeune femme audacieuse et passionnée se prépare à affronter les meilleurs fromagers du monde lors du Championnat mondial du fromage 2025. Une compétition prestigieuse qui réunit les plus grands talents de l’industrie fromagère. Qui est cette Algérienne qui ose défier les maîtres du fromage ? Quel est son parcours ?

Comment s’est-elle préparée pour ce grand rendez-vous ? Découvrez le portrait de cette étoile montante du fromage, qui porte haut les couleurs de l’Algérie dans cet univers très compétitif.

Concours mondial du meilleur fromager 2025 : un événement incontournable à Tours

Le monde de la fromagerie se prépare pour l’événement phare de l’année : le Concours mondial du meilleur fromager. Cette compétition internationale, qui se tiendra à Tours en France les 14, 15 et 16 septembre 2025, rassemblera des artisans fromagers venus des quatre coins du globe.

Parmi eux, Laeticia Sellah, seule représentante du continent africain, portera haut les couleurs de l’Algérie. Les participants seront jugés sur leur savoir-faire, leur connaissance des produits laitiers et leur capacité à valoriser et défendre leur métier. Ce concours est une occasion unique pour ces professionnels de démontrer leur talent et leur passion pour l’art fromager.

Laeticia Sellah, une ambassadrice algérienne dans l’arène fromagère mondiale

Originaire d’Algérie, Laeticia Sellah se distingue comme la seule candidate africaine à participer au Concours mondial du meilleur fromager. Son parcours illustre son dévouement et sa passion pour le métier de fromager, mettant en lumière le savoir-faire artisanal algérien sur la scène internationale.

Cette participation fait écho au succès précédent de l’Algérie dans ce concours, avec le fromage Jben El Kfass, une spécialité du sud du pays, qui a décroché la médaille d’or lors d’une précédente édition. Ce triomphe a souligné l’authenticité et la qualité exceptionnelle de ce fromage, profondément ancré dans la tradition locale. Laeticia Sellah s’apprête donc à défendre l’honneur de son pays et à perpétuer cette tradition de réussite.

Le Takemarit, un joyau du patrimoine culinaire algérien

Le Takemarit, fromage traditionnel algérien, a été salué par le site culinaire TasteAtlas comme l’un des meilleurs fromages de chèvre au monde. Cette distinction place l’Algérie comme la seule nation arabe et africaine dans ce classement prestigieux. Le Takemarit, originaire des régions de Ghardaia et Naama, est apprécié pour sa douceur et son absence de sel.

Il est préparé artisanalement selon des méthodes ancestrales et occupe une place importante dans les traditions locales. Face à sa popularité grandissante, certaines laiteries du sud algérien ont commencé à le produire de manière semi-industrielle, tout en préservant la recette traditionnelle. Cette reconnaissance internationale met en avant le patrimoine gastronomique algérien et le savoir-faire des femmes artisanes.