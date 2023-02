CHAN-2022 _ La CAF décide de la date et du lieu de la finale

Le CHAN-2022, la Coupe d’Afrique des Nations de football de la CAF pour les joueurs locaux, a commencé en Algérie le 13 janvier dernier avec 17 équipes participantes. Après plusieurs matchs passionnants, 4 équipes restent en lice pour la finale. La Commission de compétition de la CAF a également décidé de décaler l’heure de début de la finale.

Les villes hôtes du CHAN-2022 en Algérie

Le tournoi a été organisé dans 4 villes différentes en Algérie, Constantine, Annaba, Oran et Alger. Les villes de Constantine et Annaba n’abriteront plus de matchs après les quarts de finale.

Oran et Alger seront les théâtres des demi-finales, de la petite finale et de la finale. L’Algérie, notre équipe nationale, postule pour la succession du Maroc en tant que double-tenant du titre, accompagnée par le Niger, le Madagascar et le Sénégal.

Modification de l’heure de début de la finale

La finale devait initialement débuter à 20h00, mais la CAF a décidé de la décaler jusqu’à 20h30 pour des raisons organisationnelles et de diffusion. L’instance souhaite que la finale soit un grand succès en termes d’organisation et de diffusion. Les fans de football sont excités à l’idée de soutenir leur équipe nationale lors de cet événement important.

Le CHAN-2022 est une compétition passionnante qui offre une opportunité importante aux joueurs locaux en Afrique. La finale aura lieu le 4 février prochain au Stade Nelson Mandela de Baraki et les fans de football algériens sont excités à l’idée de soutenir leur équipe nationale.

La CAF espère que la finale sera un grand succès en termes d’organisation et de diffusion et que cet événement renforcera les liens entre les différents pays africains.