CHAN 2023 Algérie : La CAF récompense le public et prend une décision qui fait sensation

Alors que le Championnat d’Afrique des Nations CHAN 2023 se déroulait à merveille dans toutes les villes algériennes, la Fédération Algérienne de Football (FAF) et la Confédération Africaine de Football (CAF) ont décidé de récompenser le public d’Annaba en délocalisant le match de la 3e et 4e place au stade du 19 mai 1956. Les spectateurs d’Annaba furent choisis pour leur grande présence et leur soutien indéfectible en dépit des conditions climatiques difficiles.

Une décision prise en reconnaissance du soutien du public

Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, a exprimé sa grande admiration pour les supporters d’Annaba qui sont venus soutenir leur équipe nationale lors du match contre l’équipe nationale ivoirienne. Les fans d’Annaba ont créé une atmosphère exceptionnelle dans les tribunes et ont rendu le match agréable, ce qui a été souligné par Motsepe dans une interview à la télévision algérienne.

Regarde ce vieux algérien au stade du Annaba pic.twitter.com/yAd6MPHGKi — Ahmed rami Zaoui (@AhmedramiZaoui1) January 20, 2023

Le Comite d’Organisation Local propose la délocalisation du match de classement

Une demande a été envoyée à la Confédération Africaine de Football afin de délocaliser le match de la 3e et 4e place du CHAN 2023 au stade du 19 mai 1956 à Annaba. Cette décision intervient en récompense pour le public de la ville qui a répondu présent et a soutenu les équipes algériennes malgré le temps froid et pluvieux.

La CAF accepte la demande

Le comité d’organisation local du CHAN a annoncé que sa demande de délocalisation a été immédiatement acceptée par la Confédération Africaine de Football. Les fans d’Annaba peuvent donc se réjouir de la présence de leur équipe favorite sur leurs terres et de la perspective de voir une rencontre de football de très haut niveau se dérouler dans leur ville.

La FAF et la CAF ont récompensé le public d’Annaba pour son soutien et sa présence, et ont montré qu’ils sont conscients de la place importante que les supporters occupent dans le football africain.