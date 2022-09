CHAN 2023 : La liste complète des qualifiés se précise

Les jeux sont faits comme on dit, la liste des 18 pays qui ont le privilège de disputer la finale du CHAN 2022 est officiellement connue. La nuit du dimanche 4 septembre s’est tenu le dernier match de qualification à l’issue duquel Côte d’Ivoire termine victorieuse face à Burkina Faso après un score de 5 contre 3 au tir au but.

Hôte de la CHAN 2021, le Cameroun n’a voulu pour rien au monde manquer à l’appel. La Guinée équatoriale a permis la qualification du Cameroun après une double défaite face aux Lions indomptables : 2-0 au match retour et 1-0 à l’aller.

Le Congo a également décroché in extremis son billet pour l’Algérie après que la règle du but à l’extérieur (1-2, 1-0) a penché en sa faveur contre la Centrafrique grâce au penalty inscrit par Kader Bidimbou.

La RD Congo se trouve dans une belle posture pour cette compétition compte tenu de sa victoire écrasante à l’extérieur 2-1 et 5-0 en retour contre Tchad. Une énième déception pour les Bafana Bafana après une large défaite face à l’Angola 4-1.

Ce rendez-vous africain qui se tiendra du 13 janvier au 4 février de l’année prochaine en Algérie sera également marqué par le retour des habitués comme le Cameroun et la Côte d’Ivoire; lesquels étaient absents malgré eux du CHAN de 2020.

Madagascar quant à lui est la seule novice de l’événement après une victoire à l’aller (1-0) et un match nul au retour (1-1) contre Botswana. La sortie de cette liste laisse à supposer que la CAF va prochainement dévoiler la date du tirage au sort.

Les pays qualifiés pour le CHAN 2023 : 🇩🇿 ALGÉRIE

🇲🇦 MAROC

🇱🇾 LIBYE

🇺🇬 OUGANDA

🇪🇹 ÉTHIOPIE

🇸🇩 SOUDAN

🇲🇬 MADAGASCAR

🇲🇿 MOZAMBIQUE

🇦🇴 ANGOLA

🇸🇳 SÉNÉGAL

🇲🇱 MALI

🇳🇪 NIGER

🇬🇭 GHANA

🇲🇷 MAURITANIE

🇨🇩 RD CONGO

🇨🇬 CONGO

🇨🇲 CAMEROUN

🇨🇮 COTE D'IVOIRE — CFOOT (@cfootcameroun) September 6, 2022

La liste de nos évités

Angola, Cameroun, RD Congo, Congo, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Ouganda, Mali, Madagascar, Mauritanie, Mozambique, Niger, Sénégal et Soudan . Les qualifiés d’office : Algérie en tant que pays hôte et Maroc et Libye en qualité de représentant de la zone nord.