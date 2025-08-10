CHAN 2025 : Comment et où vivre le choc Kenya-Maroc en direct ?

Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025 bat son plein et le match tant attendu entre le Kenya et le Maroc approche à grands pas. Deux équipes, deux nations, une passion commune pour le football qui promet un spectacle inoubliable. Mais comment suivre ce choc en direct ? Où se positionner pour ne rien manquer de cette rencontre historique ?

Cet article vous guide à travers les différentes options disponibles pour vivre intensément chaque minute de ce duel au sommet. Préparez-vous à vibrer au rythme du ballon rond !

La sélection marocaine se prépare pour le match contre le Kenya

En vue de leur troisième match du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations de football (CHAN-2024), l’équipe marocaine est déterminée à remporter une nouvelle victoire, cette fois contre le Kenya. Khalid Baba, membre de l’équipe nationale, a exprimé son optimisme lors d’une conférence de presse à Nairobi, soulignant que l’équipe est motivée pour gagner les trois points de la victoire.

Il a également mentionné que la victoire précédente contre l’Angola a eu un impact positif sur l’équipe. Salaheddine Errahouli, coéquipier de Baba, a renchéri en affirmant que chaque match est abordé comme une finale et que l’équipe se prépare en conséquence.

Le Maroc vise une deuxième victoire dans le CHAN 2024

Après avoir brillamment remporté leur premier match contre l’Angola, les Lions de l’Atlas sont prêts à affronter le Kenya pour leur deuxième rencontre du groupe A du CHAN 2024. Khalid Baba, joueur clé de l’équipe marocaine, a exprimé sa confiance en la capacité de son équipe à obtenir un résultat positif lors de ce match crucial.

Il a souligné que l’équipe est déterminée à gagner et à faire la fierté des supporters marocains. Le match, qui se déroulera au stade Kasarani à Nairobi, est d’une importance capitale pour la position du Maroc dans le groupe. Les Lions de l’Atlas, exemptés lors de la deuxième journée, ont l’opportunité de consolider leur place avec une victoire.

Informations sur la diffusion du match Kenya-Maroc

Les fans de football pourront suivre le duel entre le Maroc et le Kenya depuis le confort de leur maison. En effet, la rencontre sera retransmise en direct sur Bein Sports 6 à partir de 13h, heure locale. Le match se déroulera au Safaricom Stadium Kasarani, situé dans la capitale kenyane, Nairobi.

Cette confrontation promet d’être passionnante, les Lions de l’Atlas étant déterminés à obtenir une deuxième victoire consécutive dans le cadre du CHAN 2024. Les supporters marocains sont donc invités à se brancher sur Bein Sports 6 pour soutenir leur équipe favorite lors de ce match crucial.