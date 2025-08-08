CHAN 2025 : Les Verts en pleine préparation pour l’Afrique du Sud, découvrez les détails en vidéo

L’équipe nationale de football, Les Verts, est en pleine effervescence alors qu’elle se prépare pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025 qui aura lieu en Afrique du Sud. Cette compétition continentale, très attendue par les amateurs de football, promet d’être riche en émotions et en rebondissements. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir en vidéo les détails de la préparation des Verts pour ce grand rendez-vous sportif.

Restez connectés pour suivre de près l'actualité de votre équipe favorite et plonger dans les coulisses de sa préparation pour le CHAN 2025.

Deuxième entraînement de l’équipe nationale A’ avant le match contre l’Afrique du Sud

L’équipe nationale A’ a réalisé hier après-midi sa seconde session d’entraînement en préparation du match face à l’Afrique du Sud, programmé pour ce vendredi 8 août à 15h00 (heure algérienne), au Mandela National Stadium de Kampala. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la deuxième journée du groupe C du CHAN 2024. L’entraînement s’est déroulé à l’heure prévue du match, sur un terrain proche du lieu d’hébergement de l’équipe.

Le coach national a mis l’accent sur la tactique, apportant quelques modifications spécifiques en prévision de ce duel. Mis à part Akram Bouras, absent pour cause de blessure, tous les joueurs ont participé à cette séance dans une ambiance positive et motivée.

