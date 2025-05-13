Changement à l’USMA : Athmane Sahbane quitte la présidence, une nouvelle ère commence

L’USMA, l’un des clubs de football les plus emblématiques d’Algérie, s’apprête à tourner une page importante de son histoire. Athmane Sahbane, qui a présidé aux destinées du club pendant plusieurs années, a décidé de passer le flambeau. Un changement majeur qui marque le début d’une nouvelle ère pour l’Union sportive de la médina d’Alger. Quels seront les impacts de ce départ sur l’équipe et ses supporters ? Qui prendra la relève ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article.

Le parcours tumultueux d’Athmane Sahbane à la présidence de l’USMA

Athmane Sahbane, 45 ans, ancien maire de Bab El Oued et fervent supporter de l’USMA, a vu son mandat en tant que président du conseil d’administration du club se terminer brusquement moins d’un an après sa nomination surprise en août dernier. Malgré un début prometteur marqué par un mercato réussi et la nomination de l’entraîneur Nabil Maâloul, le parcours de Sahbane a été émaillé de difficultés.

La défaite 3-0 contre le MCA en janvier, le départ de Maâloul, l’élimination en coupe d’Afrique par le CS Constantine et une gestion jugée défaillante ont finalement eu raison de sa popularité auprès des supporters.

Les moments clés et controverses de son mandat

Le mandat de Sahbane a connu des hauts et des bas. Après un mercato bien négocié, l’arrivée de Nabil Maâloul comme entraîneur avait suscité l’enthousiasme. Cependant, la défaite 3-0 contre le MCA en janvier a marqué un tournant. Le départ ultérieur de Maâloul, suivi de l’élimination en coupe d’Afrique par le CS Constantine, ont ébranlé sa présidence.

Les critiques sur sa gestion administrative ont également pesé. Sa collaboration éphémère avec Bilal Dziri en tant que directeur sportif, rapidement remplacé par l’ex-joueur Hamza Koudri, a ajouté à la controverse. Ces événements ont finalement conduit à la fin prématurée de son mandat.

Le groupe Serport nomme un nouveau président pour l’USMA

Le propriétaire du club, le groupe Serport, a décidé de prendre les choses en main et a convoqué un conseil d’administration pour officialiser le changement de direction. Abid Mohamed, 65 ans, a été désigné comme le nouveau président du conseil d’administration de l’USMA. Fort d’une riche expérience, il est appelé à redresser la barre après une période tumultueuse.

Par ailleurs, selon Samir Lamari, journaliste sportif réputé, Saïd Allik, ancien patron du club, pourrait être nommé directeur général, renforçant ainsi l’équipe dirigeante avec son expertise et sa connaissance approfondie du club.