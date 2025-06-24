Changement climatique au Maroc: pluies inattendues et montée surprenante des températures ce lundi

Le Maroc, pays aux paysages diversifiés et à la météo généralement clémente, fait face à des phénomènes climatiques inédits. Ce lundi, le royaume a été surpris par des pluies inattendues et une montée surprenante des températures. Ces événements inhabituels soulèvent de nombreuses questions sur les impacts du changement climatique au Maroc. Comment ces variations météorologiques affectent-elles la vie quotidienne et l’économie du pays ? Quels sont les défis à relever pour s’adapter à cette nouvelle réalité climatique ?

Cet article se propose d’explorer ces questions en détail. Restez avec nous pour comprendre les enjeux du changement climatique au Maroc.

Prévisions météo du 23 juin 2025 : Chaleur et instabilité au programme

La Direction générale de la météorologie annonce un lundi 23 juin 2025 chaud sur plusieurs régions dont le Saiss, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes. Des formations brumeuses et nuages bas sont attendus sur les plaines et les côtes Nord et Centre ainsi que sur l’ouest des provinces du Sud. L’Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Rif et le Saiss pourraient connaître des nuages instables avec ondées ou averses orageuses.

Des rafales de vent localement assez fortes sont également prévues sur les plaines Centre, l’Atlas et les provinces du Sud. Les températures seront en hausse, avec une mer peu agitée à agitée en Méditerranée.

Conditions de vent et de température : Rafales fortes et baisse des températures minimales

Des rafales de vent d’une intensité notable sont prévues sur les plaines du Centre, l’Atlas et les provinces du Sud. En ce qui concerne les températures, elles seront en baisse avec des minimales allant de 21 à 27°c dans la vallée de Moulouya, l’Oriental, l’intérieur du Souss, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes. Pour le reste du Royaume, les températures minimales oscilleront entre 16 et 22°c.

Par ailleurs, une hausse de la température est attendue. Sur le plan maritime, la mer sera peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Dakhla et agitée à forte au Sud.

État de la mer : Variations selon les régions

En Méditerranée, la mer oscille entre calme et agitation. Sur le Détroit, les conditions sont plus clémentes avec une mer belle à peu agitée. Au nord de Dakhla, la mer varie de peu agitée à agitée. Cependant, au Sud, la situation est plus tumultueuse avec une mer agitée à forte.

Ces variations maritimes peuvent influencer les activités nautiques et la pêche dans ces régions. Il est donc recommandé aux navigateurs et aux pêcheurs de prendre en compte ces prévisions avant de se lancer en mer.