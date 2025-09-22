Changement climatique imminent : l’alerte urgente de la sécurité routière aux conducteurs

Face à l’urgence climatique qui s’intensifie, la sécurité routière lance un appel pressant aux conducteurs. Les changements météorologiques extrêmes prévus pour cette année 2025 nécessitent une adaptation rapide et efficace de nos comportements sur la route.

Des mesures préventives et des conseils pratiques sont mis en avant pour garantir la sécurité de tous. Découvrez dans cet article les recommandations de la sécurité routière face à ce défi environnemental sans précédent.

Appel à la prudence sur les routes tunisiennes face aux perturbations climatiques

L’Observatoire national de la sécurité routière en Tunisie a émis un appel à la vigilance pour tous les usagers de la route, notamment les automobilistes et les motards, face aux perturbations météorologiques prévues dès ce lundi. Ces conditions climatiques, marquées par de fortes pluies, pourraient engendrer des inondations et compliquer la circulation, particulièrement dans les régions du Nord et du Centre du pays.

L’Observatoire insiste sur l’importance de réduire la vitesse, d’augmenter les distances de sécurité et de vérifier l’état des véhicules avant de prendre la route. Il recommande également aux piétons d’être particulièrement attentifs.

Conseils de conduite face aux intempéries

Les fortes précipitations attendues pourraient entraîner des inondations, rendant la circulation difficile, surtout dans les régions nord et centrale de la Tunisie. L’Observatoire national de la sécurité routière insiste sur l’importance d’adapter sa conduite à ces conditions météorologiques défavorables.

Il est recommandé aux conducteurs de voitures et de motos de diminuer leur vitesse et d’augmenter les distances de sécurité, car une chaussée mouillée augmente la distance de freinage. Il est également conseillé d’éviter de franchir les cours d’eau ou les routes submergées.

Enfin, il est essentiel de vérifier l’état des pneus, des essuie-glaces et des feux avant de prendre la route, et d’allumer les phares pour améliorer la visibilité.

Recommandations pour les conducteurs et les piétons

L’Observatoire national de la sécurité routière insiste sur l’importance d’une vérification minutieuse des véhicules avant de prendre la route. Les pneus, les essuie-glaces et les feux doivent être en bon état. L’allumage des phares est également recommandé pour améliorer la visibilité.

Pour les piétons, il est conseillé de rester à une distance sécuritaire du bord de la chaussée et de porter des vêtements clairs ou réfléchissants si possible. Ces mesures préventives peuvent contribuer à réduire les risques d’accidents lors de conditions météorologiques défavorables.