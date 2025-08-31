Changement de saison : Casa Tramway ajuste ses horaires pour l’hiver, voici ce qu’il faut savoir

Avec l’arrivée de la saison hivernale, Casa Tramway, le réseau de tramway de Casablanca, adapte ses horaires pour répondre aux besoins des usagers. Cette modification est une pratique courante dans les transports publics pour s’adapter aux variations de luminosité et aux conditions météorologiques.

Cet article vous fournira toutes les informations nécessaires pour comprendre ces changements et planifier efficacement vos déplacements.

Que vous soyez un habitué du tramway ou un voyageur occasionnel, restez informé pour ne pas être pris au dépourvu. Alors, préparez-vous à découvrir ce que Casa Tramway a prévu pour cet hiver 2025.

Casa Tramway adopte l’horaire d’hiver pour toutes ses lignes

La société Casa Tramway, opérant à Casablanca, a récemment annoncé l’instauration de l’horaire d’hiver sur l’ensemble de son réseau. Cette annonce, faite un samedi matin, précise que le premier tramway quittera les stations dès 5h30 et le dernier à 22h30.

Les stations Aïn Diab, Lissasfa, Casablanca-Port et le parc de l’Université arabe verront leur premier départ fixé à 6h00.

Ce nouvel horaire, mis en place à l’occasion de la rentrée scolaire, vise à faciliter les déplacements des élèves et étudiants utilisant ce moyen de transport.

Modification des horaires de départ sur les lignes du tramway

Objectifs et impacts de ce changement d’horaire

Ce réajustement des horaires a été principalement mis en place pour faciliter les déplacements des élèves et étudiants qui utilisent le tramway comme moyen de transport quotidien.

En effet, avec la rentrée scolaire, l’affluence sur les lignes de tramway augmente considérablement. Ce nouvel horaire permettra donc d’assurer une meilleure fluidité du trafic et d’éviter les retards.

Cependant, ce changement pourrait également affecter les routines quotidiennes des usagers habituels du tramway, qui devront s’adapter à ces nouveaux horaires. Il est donc recommandé aux usagers de prendre leurs dispositions pour ne pas être pris au dépourvu par ce changement.