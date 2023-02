Changement des plaques d’immatriculation automobile en Algérie : ce que le ministre a révélé

Depuis peu, de nombreuses rumeurs ont vu le jour sur le changement des plaques d’immatriculation automobile en Algérie. Afin de mettre fin à ces dernières, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Brahim Merad, s’est prononcé sur le sujet. Quels sont les points qui ont été abordés ? Quelle est la procédure à suivre ? Nous vous invitons à découvrir, dans cet article, ce que le ministre a révélé.

Les précisions de la Gendarmerie nationale

Auparavant, la Gendarmerie nationale (GN) a tenu à apporter des éclaircissements à travers un communiqué publié sur la page Facebook, Tariki. Les services de cet organisme gouvernemental ont donc démenti les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Celles faisant état d’une entrée effective des nouvelles règles des numéros d’immatriculation des voitures.



La GN a alors précisé que le changement s’adresser à toutes, les voitures dont l’année de mise en circulation est inconnue et portant le diagramme 22 ou 33. En effet, les propriétaires de ces derniers sont tenus de les soumettre au contrôle de conformité. Et cela, auprès des services des mines, territorialement compétents. Cela, dans le but de préciser l’année de leur première mise en circulation.

En outre, les cartes et plaques d’immatriculation contenant les diagrammes précités doivent être échangées par d’autres. Tout en mentionnant l’année de leur première mise en circulation. Et cela, au plus tard le 31 décembre 2023.

Les déclarations du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Brahim Merad, a fait part de certaines précisions à ce sujet. D’abord, le responsable a expliqué que le numéro d’enregistrement, indiquant le numéro de la wilaya, peut distinguer le propriétaire d’un véhicule s’il se trouve dans une autre wilaya.

Par ailleurs, Merad a ajouté qu’il existe un décret exécutif pour modifier le numéro d’immatriculation du véhicule. Il a en outre déclaré que plusieurs propriétaires de véhicules des wilayas de l’intérieur et du sud exigent ce changement. Soit, en raison de certaines pratiques déviantes, selon ses dires.

Voilà donc les informations que le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Brahim Merad, a révélées concernant le changement des plaques d’immatriculation automobile en Algérie.