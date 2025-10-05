Changement majeur à Tozeur : TUI remplace Anantara par sa nouvelle marque « The Mora »

L’industrie du tourisme à Tozeur connaît un bouleversement majeur avec l’arrivée de la nouvelle marque « The Mora » du géant du voyage TUI. Cette dernière vient remplacer Anantara, marquant ainsi une nouvelle ère pour le secteur touristique de cette région tunisienne.

Découvrez dans cet article les détails de ce changement et comment il pourrait influencer l'avenir du tourisme à Tozeur.

Transition de gestion à l’hôtel emblématique de Tozeur

Un changement significatif se profile dans le paysage touristique de Tozeur. À partir du 1er novembre 2025, le groupe hôtelier allemand TUI succédera au groupe thaïlandais Anantara pour gérer l’hôtel phare de la région, qui sera renommé « The Mora Sahara Tozeur ».

Cette transition, révélée par Destination Tunisie, témoigne de l’ambition du leader mondial du tourisme d’accroître sa présence en Tunisie et d’y introduire un concept de luxe novateur. Le projet ne se limite pas à un simple changement de nom : TUI envisage également de mettre en place des vols directs vers Tozeur, une initiative qui pourrait revitaliser l’aéroport international local et accroître l’attrait du désert tunisien pour les voyageurs internationaux.

Un luxe innovant signé TUI

Le nouveau concept de luxe que TUI souhaite instaurer avec « The Mora Sahara Tozeur » est une étape stratégique pour le groupe, comme l’a souligné Artur Gerber, CEO de TUI Hotels & Resorts. Il a déclaré : « Avec The Mora, nous avons créé un luxe d’un genre nouveau, centré sur l’expérience, moderne et évolutif à l’échelle mondiale.

L’ouverture de The Mora Sahara Tozeur est une avancée majeure dans notre stratégie de croissance dans des destinations soigneusement sélectionnées. Les retours positifs de nos clients confirment que cette approche répond aux attentes actuelles en matière d’expériences haut de gamme. » Cette initiative renforce l’ambition de Tozeur de devenir une destination phare du tourisme de luxe dans le sud tunisien.

Impulsion économique et touristique pour Tozeur

L’arrivée de TUI à Tozeur pourrait avoir des retombées économiques et touristiques significatives. En effet, l’établissement de vols directs vers la ville par le groupe hôtelier allemand pourrait dynamiser l’aéroport international local et élargir l’attrait du désert tunisien pour les touristes internationaux.

De plus, cette initiative s’inscrit dans la volonté de Tozeur de se positionner comme une destination incontournable du tourisme de luxe dans le sud tunisien. L’ambition est de conjuguer culture, désert et innovation hôtelière pour offrir une expérience unique aux visiteurs. Cette nouvelle orientation pourrait ainsi contribuer à stimuler l’économie locale et à renforcer l’attractivité de la région.