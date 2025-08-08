Chaos du stationnement à Marrakech : le problème des gardiens de voitures exposé (VIDEO)

Marrakech, ville emblématique du Maroc, est confrontée à un problème de stationnement chaotique. Au cœur de cette problématique, les gardiens de voitures, dont le rôle et les pratiques sont souvent pointés du doigt. Cet article propose une analyse approfondie de la situation, illustrée par une vidéo explicative. Il met en lumière les défis auxquels la ville doit faire face pour réguler ce secteur informel et améliorer l’expérience de stationnement pour tous.

Plongez dans les méandres de cette question complexe qui agite la cité ocre depuis plusieurs années.

Mohamed El Harouali dénonce l’anarchie dans le secteur du gardiennage de voitures à Marrakech

Le militant des droits humains, Mohamed El Harouali, également coordinateur de l’Observatoire national de lutte contre la corruption et de protection des deniers publics pour la région Marrakech-Safi, a exprimé son mécontentement face à la situation chaotique et anarchique qui prévaut dans le secteur du gardiennage de voitures à Marrakech. Il a appelé à une intervention urgente des autorités locales pour réguler ce secteur.

Selon lui, les pratiques illégales de certains gardiens de voitures informels, qui imposent leur présence sans base légale ni contrôle, exposent les citoyens à des agressions. Il plaide pour l’instauration d’une tarification unifiée et l’imposition d’autorisations légales pour ces gardiens.

Les pratiques illégales des gardiens de voitures informels à Marrakech

El Harouali a dénoncé les agissements de certains gardiens de voitures informels qui, vêtus de gilets fluorescents, s’imposent sans aucune légitimité légale ni supervision. Ces individus exposent les citoyens, toutes catégories sociales confondues, y compris les juges et les avocats, à des agressions.

Il a souligné l’urgence d’une intervention des autorités pour mettre fin à cette situation illégale. El Harouali préconise l’établissement d’une tarification standardisée et l’obligation d’autorisations légales pour ces gardiens de voitures, afin de réguler ce secteur en proie au chaos.

Propositions de El Harouali pour réguler le gardiennage de voitures à Marrakech

El Harouali propose des mesures concrètes pour mettre fin à l’anarchie dans le secteur du gardiennage de voitures. Il préconise l’instauration d’une tarification unifiée, qui permettrait d’éviter les abus et garantirait une certaine équité entre les usagers. De plus, il insiste sur la nécessité d’imposer des autorisations légales aux gardiens de voitures.

Cette mesure contribuerait à légitimer leur activité tout en assurant un contrôle par les autorités compétentes. Ces propositions, si elles étaient mises en œuvre, pourraient aider à réguler le secteur, protéger les citoyens et mettre fin à une situation illégale qui perdure.