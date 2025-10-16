Charaf-Eddine Amara quitte Madar Holding, une page se tourne pour le géant de l’immobilier

Madar Holding a annoncé un changement majeur à la tête de l’entreprise. M. Charaf-Eddine Amara cède sa place de PDG à M. Lotfi Bouarara, nommé directeur général par intérim.

Cette décision s’inscrit dans une volonté de renouvellement des méthodes de gestion et d’accompagnement des transformations du secteur industriel.

Changement de direction chez Madar Holding

Madar Holding a récemment opéré un changement majeur dans sa direction. Lors d’une Assemblée générale extraordinaire tenue le 14 octobre 2025, la fin des fonctions de M. Charaf-Eddine Amara en tant que PDG a été annoncée.

🔴 Et comme on l’a annoncé hier, Amara Charaf-Eddine a été démis de ses fonctions. ❌ Lotfi Bouarara le succède à ce poste.#CRB https://t.co/pUWCybusJJ pic.twitter.com/i7Ee5HXk3Q — Belouizdad Actus 🇲🇨 (@BZActus) October 15, 2025



Dès le lendemain, soit le 15 octobre 2025, M. Lotfi Bouarara a pris les rênes de l’entreprise en tant que directeur général par intérim. Ce changement de cap s’inscrit dans une volonté de renouvellement des méthodes de gestion et d’amélioration de la performance au sein du groupe.

Nouveaux défis pour Madar Holding

Face à ce changement de direction, Madar Holding se fixe de nouveaux objectifs. La société vise à renouveler ses méthodes de gestion et à optimiser l’efficacité de la performance au sein de ses différentes filiales. Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’amélioration continue et de modernisation.

Ce genre de changement est souvent un signal fort. Cela montre que l’entreprise veut évoluer et s’adapter aux nouveaux défis du marché industriel.

Sabrina, 42 ans, cadre dans le secteur industriel

Par ailleurs, Madar Holding entend accompagner les transformations que connaît le secteur industriel du pays. L’entreprise souhaite ainsi contribuer activement à l’évolution de l’industrie nationale, en adaptant ses stratégies et en relevant les défis économiques qui se présentent.

L’héritage de Charaf-Eddine Amara

Madar Holding tient à exprimer sa gratitude envers M. Charaf-Eddine Amara pour son dévouement et ses contributions significatives durant son mandat. Son leadership a joué un rôle clé dans le développement de l’entreprise.

Charafeddine Amara n’est plus PDG de la holding publique Madar. Hasard ou pas, son limogeage intervient quelques heures après l’arrestation de Zahreddine Khelaf, PDG de l’UTC, l’ancienne SNTA pic.twitter.com/w4okuyZtdS — Ali Boukhlef (@alakli) October 14, 2025

Cap sur l’avenir pour Madar Holding

La société réaffirme son engagement à poursuivre sa stratégie de modernisation et de développement, visant à renforcer sa position de leader national.

Madar Holding est déterminée à relever les défis économiques et à contribuer aux efforts de l’État pour un développement industriel durable.