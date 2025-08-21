Charles Chaplin revient en force : « La Ruée vers l’or » en 4K débarque en Algérie, une première !

L’icône du cinéma muet, Charles Chaplin, fait un retour remarquable en Algérie avec la sortie de son chef-d’œuvre « La Ruée vers l’or » en version 4K. Pour la première fois, les cinéphiles algériens auront l’opportunité de découvrir ou redécouvrir ce classique du septième art dans une qualité d’image inédite.

Cette initiative marque une étape importante dans la valorisation du patrimoine cinématographique mondial et promet une expérience de visionnage unique.

Préparez-vous à plonger dans l’univers burlesque et poétique de Chaplin comme jamais auparavant. Restez connectés pour plus de détails sur cette sortie événement.

« La Ruée vers l’or » de Chaplin en 4K : une première en Algérie

Le chef-d’œuvre intemporel de Charles Chaplin, « La Ruée vers l’or », s’apprête à faire son entrée en Algérie dans une version restaurée en 4K. Ce film emblématique, qui a marqué l’histoire du cinéma par son mélange unique d’humour et de poésie, sera projeté pour la première fois dans ce format haute définition le 26 août 2025.

Les cinéphiles pourront découvrir ou redécouvrir cette pépite du septième art dans les salles TMV Cinémas Garden City, Cosmos et Cinégold Oran. Cette projection exceptionnelle promet une expérience cinématographique inédite, offrant une qualité d’image éblouissante et fidèle à la vision originale de Chaplin.

Restauration mondiale pour le centenaire du film

La Fondazione Cineteca di Bologna et le laboratoire L’Immagine Ritrovata ont collaboré à une restauration mondiale pour célébrer le centenaire de « La Ruée vers l’or ». Avec le soutien de Roy Export SAS, de l’Association Chaplin et de mk2, ils ont réussi à restaurer le film à sa forme originale de 1925 grâce aux matériaux d’époque conservés dans les archives prestigieuses comme BFI National Archive, MoMA, George Eastman Museum, Lobster Films, Bundesarchiv.

Pour marquer cet événement, une nouvelle affiche et une bande-annonce inédite mettant en lumière les scènes cultes du film ont été créées, offrant ainsi une expérience visuelle et émotionnelle unique.

Un moment de cinéma unique pour le public algérien

Cette projection exceptionnelle de « La Ruée vers l’or » en 4K offre au public algérien une occasion inédite de vivre ensemble un moment de cinéma unique, mêlant rires et émotions. Le film, qui a su traverser les générations par son humour et sa poésie, promet une expérience visuelle et émotionnelle encore jamais vue en salle.

Les spectateurs sont invités à célébrer le centenaire de ce chef-d’œuvre du septième art qui a marqué l’histoire du cinéma mondial. La sortie est prévue le 26 août 2025 dans les salles TMV Cinémas Garden City, Cosmos et Cinégold Oran. Le film dure 88 minutes et sera présenté en format restauration 4K – 1.33, offrant une qualité d’image fidèle à la vision originale de Chaplin.