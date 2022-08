Cheb Khaled : que devient la star du Raï des années 90 ? Découvrez-le en photos

Le raï est devenu le chant le plus populaire de l’Afrique du Nord et s’est internationalisé vers les années 90. Parmi les chanteurs de raï algériens les plus célèbres, Khaled Hadj Ibrahim, mieux connu sous son nom de scène : Cheb Khaled.

Lors d’un grand concert au Parc des Princes à Paris le samedi 11 juin dernier organisé par DJ Snake, le chanteur a interprété « Aïcha », une de ses chansons à succès national et international.

DJ SNAKE qui ramène Cheb Khaled sur scène au Parc des Princes 🇩🇿❤️@djsnake pic.twitter.com/MipYgBKAfN — Skander 🇩🇿ⵣ (@Skander21300) June 11, 2022

Cela a été une belle surprise pour tout le monde car, aujourd’hui âgé de 62 ans, le roi du raï continue sa vie loin des feux des projecteurs.

Bien qu’il a choisit de rester discret, on sait qu’il vit des journées heureuses avec sa famille et sa femme Samira, mère de ses 3 filles. Ce n’est pas pour autant qu’il a arrêté la musique !

Les dernières nouvelles sur Cheb Khaled

Le dernier tube de Cheb Khaled remonte à 2012. « C’est la vie » cartonne avec ses 80 millions de vues sur Youtube. Avant cela, c’était en 2009 que le chanteur avait sorti son dernier album « Liberté ». En 2020, Cheb Khaled sort un nouveau titre « Elle s’appelle Beyrouth » avec Rodge.

Ce morceau a été créé en l’honneur du peuple libanais qui avait récemment subit une horrible tragédie quant aux explosions dans le port de Beyrouth qui avaient tué une dizaine de personnes et en avaient blessé des milliers d’autres.

Il avait également participé à une soirée musicale caritative organisé par France 2 pour le Liban. Ces dernières années, on le retrouve toutefois en collaboration avec Soolking en 2018 et Farid Band et French Montana en 2019.

Le king du Raï toujours actif !

Le mardi 7 juin dernier, Cheb Khaled a perdu sa maman, Khadidja Hadj Ibrahim. Un coup dur pour cet auteur-compositeur et interprète de renommée mondiale, qui a déjà vécu de nombreux ennuis et déboires, notamment avec la justice, ses dernières années.

Malgré qu’il soit toujours en deuil, le chanteur de Raï algérien n’abandonne pas la passion pour laquelle il a fait beaucoup de sacrifices depuis son jeune âge.

Rencontre avec Cheb Khaled à Malte pic.twitter.com/RDwAC0tUP4 — Tijani Haddad (@TijaniHaddad1) June 20, 2022

Son apparition surprise au Parc des Princes en est la preuve. Il continue alors de chanter et de se produire sur scène malgré les aléas de la vie.