Cheb Khaled : Sortie du prochain album – Découvrez la date

Après 10 ans sans sortir le moindre album, le célèbre raïman algérien, Cheb Khaled, surprend le monde musical en annonçant la sortie d’un nouvel album.

Du haut de ses 62 ans, il est incontestablement l’un des plus grands artistes algériens de tous les temps. L’auteur de « C’est la vie » revient nous mystifier avec cette annonce inattendue. En effet, bien qu’il ne soit jamais vraiment parti de la scène musicale, en enchaînant les singles avec des artistes de renommée mondiale, le retour de l’interprète de « Aïcha » ne semblait pas évident.

Fort de son talent et de sa résilience, le multi-instrumentiste revient nous faire danser cet été. Comme indiquée sur l’affiche promotionnelle, la date de sortie de son album est prévue pour ce vendredi 19 août.

Une annonce surprise, qui vient effacer les nombreux reports indépendants de la volonté du chanteur. Quelques jours après avoir teasé son single « Trig lycée », le chanteur dévoile la pochette de son album sur son compte Instagram.

Pour le moment, la playlist de son album n’a pas encore été dévoilée. En revanche, on peut être sûr que sa chanson avec Dj Snake fera partie de son nouveau bijou.

Entre autres, Cheb Khaled paraît plus en forme que jamais et n’hésite pas à partager ici et là quelques performances de ses musiques préférées.

Pour ceux qui auraient oublié l’univers du chanteur, c’est peut-être le moment de revenir sur quelques classiques qui ont forgé la carrière du talentueux raïman :

Didi : 1992

Aïcha : 1996

La poupée qui fait non avec Mylène Farmer : 1997

Zine ZIna : 2004

Benthi : 2007

Même pas fatigué avec Magic System : 2009

Hiya Hiya avec Pitbull : 2012

C’est la vie avec Magic System : 2012

Delali avec Gashi : 2020