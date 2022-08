Cheba Kheira : Désespérée, c’est en larmes que la chanteuse appelle à l’aide depuis la France

Partie en exil sur le vieux continent, la chanteuse de raï se livre sur sa condition de vie actuelle. Vraisemblablement, son départ ne lui a pas apporté la tranquillité qu’elle recherchait.

En effet, la célèbre chanteuse de raï a quitté l’Algérie depuis quelques mois pour partir s’installer en Europe. Une nouvelle qui avait interpellé les internautes et la presse locale, tant les conditions de son départ étaient suspectes.

L’artiste de 49 ans rejoint le continent européen au moyen d’une embarcation clandestine. Cheba Kheira a choqué ses fans quand la nouvelle de sa traversée de la Méditerranée en canot pneumatique a été dévoilée par la presse.

Cette dernière aurait dans un premier temps affirmé que ce voyage inhabituel aurait été motivé par la relation qu’elle entretenait avec son désormais ex-mari. Accusant ce dernier d’évoluer dans un milieu corrompu et un entourage très peu convenable.

Malgré ces arguments, la dénommée aurait pris la fuite à cause des procédures judiciaires engagées à son encontre. Accusée de fraude, d’escroquerie et d’atteinte à la liberté des personnes, la justice l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement pour fraude.

Après son exil, Cheba Kheira s’est récemment affichée sur les médias en publiant une vidéo d’elle sur son réseau social TikTok, où elle se confie à ses followers sur son installation difficile. En larmes, cette dernière demande pardon à son mari, qu’elle avait auparavant accusé.

Elle dit ne plus supporter ses conditions de vie, et son éloignement. Par ailleurs, elle déclare avoir été condamnée à tort par la justice algérienne.