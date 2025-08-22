Chefchaouen en plein essor : les projets de développement innovants à découvrir pour 2025

Chefchaouen, la perle bleue du Maroc, est en pleine métamorphose. Connue pour ses ruelles pittoresques et son atmosphère paisible, cette ville montagnarde se réinvente et s’inscrit dans une dynamique de développement inédite. Des projets innovants voient le jour, transformant le visage de Chefchaouen et renforçant son attractivité. Cet article vous invite à découvrir ces initiatives prometteuses qui façonnent l’avenir de la cité. De l’éco-tourisme à la valorisation du patrimoine local, en passant par des infrastructures modernes, Chefchaouen se prépare à accueillir le futur tout en préservant son charme unique.

Embarquez avec nous pour un voyage au cœur de cette transformation passionnante.

Lancement de projets de développement à Chefchaouen pour répondre aux attentes des citoyens

Le mardi dernier, la ville de Chefchaouen a été le théâtre du lancement de plusieurs projets de développement. Ces derniers ont été inaugurés par le gouverneur de la province, Mohamed El Alami Ouaddane, lors de la célébration de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple ainsi que de la Fête de la Jeunesse.

Ces initiatives visent à concrétiser les politiques publiques sur le territoire et à répondre aux besoins des citoyens, en accord avec les Hautes Orientations Royales en matière de justice territoriale et de développement global et durable. Parmi ces projets, on compte la rénovation et l’équipement de la Maison des Jeunes de la ville et du Centre d’accueil de Chefchaouen.

Rénovation et équipement de la Maison des Jeunes et du Centre d’accueil de Chefchaouen

La Maison des Jeunes, s’étendant sur 1.075 m2, a bénéficié d’une rénovation financée par un budget de plus de 2,94 millions de dirhams (MDH). Ce projet fait partie d’un programme régional visant à réaménager quatre structures similaires dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le Centre d’accueil, quant à lui, a été rénové avec une enveloppe de 2,39 MDH et offre désormais une capacité de 70 lits.

Ces lieux accueilleront diverses activités culturelles, sportives et éducatives. Ali Zrari, directeur provincial par intérim de la Jeunesse, a souligné que ces rénovations s’inscrivent dans un programme global visant à améliorer la qualité des services offerts aux jeunes et à moderniser les infrastructures.

Mise en place d’un portail électronique et inauguration de nouveaux projets

Un portail électronique a été lancé pour faciliter l’accès aux services pour les associations et clubs partenaires. Ce portail permet de déposer des demandes d’accès aux différents services et renforce leur implication dans les programmes ministériels. Par ailleurs, le gouverneur a inauguré de nouveaux projets dans les domaines de la santé et du tourisme.

Des initiatives ont également été mises en place pour les jeunes dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), visant à améliorer leurs revenus et à encourager l’entrepreneuriat local. Ces actions s’inscrivent dans une dynamique nationale de numérisation de la gestion des services liés à la jeunesse et de simplification des procédures.