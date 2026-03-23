Découvrez comment l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous la direction de Mohamed Salem Cherkaoui, soutient activement la Ville Sainte et ses habitants.

L’opération annuelle « Ramadan » illustre cet engagement, combinant aide humanitaire et développement durable pour les populations palestiniennes.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif : un soutien indéfectible à la cause palestinienne

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous la direction de Mohamed Salem Cherkaoui, joue un rôle crucial dans le soutien constant du Maroc à la Ville Sainte et ses habitants.

Cette présence quotidienne à Al-Qods est une manifestation tangible de l’engagement historique du Maroc envers la cause palestinienne.

L’Agence, guidée par les instructions royales, s’efforce d’aider le peuple palestinien face aux défis économiques et sociaux actuels.

Par exemple, l’opération annuelle « Ramadan » à Al-Qods combine aide humanitaire directe et développement durable pour soutenir les populations palestiniennes dans des conditions difficiles.

Ce programme intégré vise à renforcer la résilience des habitants tout en répondant à leurs besoins essentiels durant le mois sacré.

Comment l’opération annuelle ‘Ramadan’ illustre-t-elle cet engagement ?

L’opération « Ramadan » est un exemple concret de l’engagement de l’Agence. Elle comprend plusieurs interventions parallèles, dont la distribution d’aides alimentaires directes et l’organisation de campagnes médicales pour les communautés bédouines et villages reculés.

En plus de ces aides immédiates, l’opération inclut des ateliers de formation pour les commerçants et artisans.

Ces initiatives visent à soutenir les secteurs productifs et à générer des sources de revenus durables pour les jeunes, illustrant ainsi l’approche intégrée de l’Agence combinant aide humanitaire et développement durable.

Face aux défis économiques et sociaux à Al-Qods : quelles actions concrètes ?

La situation à Al-Qods est préoccupante, avec des restrictions d’accès à la Mosquée Al-Aqsa et la fermeture de l’ancienne ville qui ont un impact négatif sur l’économie locale.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif se concentre sur des projets durables pour améliorer la vie des Maqdessis, en priorisant le soutien aux secteurs économiques.

Elle s’efforce également d’alléger les fardeaux des familles maqdessies qui ont perdu leurs sources de revenus, renforçant ainsi leur résilience face à ces défis. Ces efforts démontrent l’engagement continu du Maroc envers la cause palestinienne.