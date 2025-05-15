Chery Algérie : Préparation intense pour une production locale imminente, les détails révélés

Chery Algérie, le géant de l’industrie automobile, est sur le point de faire une annonce majeure qui pourrait changer la donne dans le secteur. Après des mois d’anticipation et de spéculations, les détails concernant leur projet de production locale sont enfin prêts à être révélés. Cette initiative, qui s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la présence de Chery sur le marché algérien, promet d’apporter une nouvelle dynamique à l’industrie automobile du pays.

Restez connectés pour découvrir tous les détails de cette annonce imminente qui promet de marquer un tournant décisif pour Chery Algérie.

Chery prévoit une expansion industrielle en Algérie

Zhang Guiping, le directeur général de Chery, a révélé les plans ambitieux du constructeur automobile chinois pour établir une usine de production en Algérie. Le projet est actuellement en phase de planification détaillée et attend l’approbation des autorités algériennes pour démarrer la production.

Guiping a souligné que tous les équipements nécessaires sont prêts à être transférés en Algérie, témoignant ainsi de l’engagement de Chery à contribuer au développement de l’industrie automobile algérienne. Il a également exprimé son optimisme quant au potentiel du marché algérien, affirmant que Chery cherche à renforcer sa présence sur le continent africain.

Chery s’engage à soutenir le développement de l’industrie automobile algérienne

Zhang Guiping, directeur général de Chery, a réaffirmé la détermination du constructeur chinois à soutenir l’Algérie dans ses efforts pour développer son secteur automobile. Il a souligné que tous les équipements nécessaires à la production sont prêts et attendent simplement le feu vert des autorités algériennes pour être transférés.

Cette initiative témoigne de l’engagement de Chery à participer activement au développement industriel de l’Algérie. Guiping a également mis en avant le potentiel du marché algérien, qu’il considère comme l’un des plus prometteurs de la région, et a exprimé la volonté de Chery de renforcer sa présence sur le marché africain.

Chery vise une expansion africaine à partir de l’Algérie

Zhang Guiping, le directeur général de Chery, voit en Algérie un tremplin pour renforcer la présence de la marque sur le marché africain. Il considère le marché algérien comme l’un des plus prometteurs de la région et envisage d’y établir une base solide pour l’exportation vers d’autres pays africains.

Les ambitions de Chery ne se limitent pas à la production locale, mais s’étendent également à la création d’une plateforme d’exportation robuste. Cette stratégie témoigne de la vision à long terme de Chery pour son expansion en Afrique, soulignant ainsi l’importance stratégique de l’Algérie dans ses plans.