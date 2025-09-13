Chery Algérie : Révélations surprenantes sur ses plans d’expansion locale et africaine

Chery Algérie, acteur majeur de l’industrie automobile en Algérie et sur le continent africain, est au cœur de nombreuses spéculations concernant ses ambitions d’expansion. Des révélations surprenantes ont récemment émergé, laissant entrevoir une stratégie audacieuse pour renforcer sa présence locale et pénétrer de nouveaux marchés africains.

Cet article vous propose de plonger dans les coulisses de cette entreprise dynamique et innovante, pour mieux comprendre ses plans d’avenir. Restez avec nous pour découvrir ce que Chery Algérie nous réserve dans les années à venir.

Chery Algérie annonce un projet de production locale ambitieux

Le constructeur automobile chinois Chery a dévoilé son plan de production locale en Algérie lors de l’IATF 2025. Le cœur de ce projet est une usine de montage à Bordj Bou Arréridj, dont l’ouverture est prévue pour 2026.

Selon Khamsa Boutitaou, responsable de communication chez Chery Algérie, l’usine vise à produire jusqu’à 50 000 véhicules dès sa première année d’exploitation.

Présentation des premiers modèles de Chery Algérie et transfert de technologies

Chery Algérie a annoncé que les premiers véhicules à sortir de l’usine de Bordj Bou Arréridj seront le Tiggo 2 Pro Max et la berline Arrizzo 5 GX. Ces deux modèles ont été présentés lors de l’IATF 2025, mais d’autres véhicules du groupe Chery viendront compléter cette gamme.

Le projet ne se limite pas à la production de véhicules, il comprend également un transfert de technologies avancées et la création d’un écosystème de sous-traitance locale. Cette initiative vise à intégrer durablement Chery dans l’économie algérienne, tout en renforçant ses capacités industrielles et ses échanges intra-africains.

Expansion de Chery en Algérie et en Afrique

Chery Algérie a révélé son intention d’exporter ses futurs véhicules assemblés en Algérie vers sept pays africains, une exclusivité obtenue lors de l’IATF 2025. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Algérie pour renforcer ses capacités industrielles et ses échanges intra-africains.



Parallèlement, deux autres projets industriels sont prévus : la production de la marque Jetour à l’usine Fondal de Batna et l’assemblage des marques Omoda & Jaecoo dans une nouvelle usine en construction à Sétif, en partenariat avec le groupe algérien Iris. Ces initiatives visent à renforcer durablement la présence de Chery en Algérie, tout en contribuant à la diversification de l’offre automobile et à la montée en gamme du « made in Algeria ».