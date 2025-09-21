Chine et Tunisie s’unissent : lancement d’un centre innovant pour la Médecine Traditionnelle Chinoise

Un vent d’innovation souffle sur le monde de la médecine traditionnelle chinoise. La Chine et la Tunisie, deux nations aux cultures riches et diversifiées, ont décidé d’unir leurs forces pour créer un centre dédié à cette pratique ancestrale. Cette collaboration internationale promet de nouvelles perspectives dans l’exploration et l’exploitation des bienfaits de la médecine traditionnelle chinoise.

C’est une initiative qui marque un tournant majeur dans la reconnaissance et la valorisation de ces savoirs millénaires. Restez connectés pour découvrir comment ce projet ambitieux pourrait révolutionner notre approche de la santé et du bien-être.

Inauguration d’un centre dédié à la médecine traditionnelle chinoise à Tunis

Le Centre de Formation en Médecine Traditionnelle Chinoise a ouvert ses portes ce vendredi à Tunis. L’événement a vu la participation de plusieurs personnalités de marque, dont l’Ambassadeur de Chine en Tunisie, S.E.M. WAN Li, M. HUANG Jiawen, Secrétaire du comité du Parti Communiste Chinois de l’Université de Médecine Traditionnelle Chinoise du Jiangxi, et le Ministre tunisien de la Santé, S.E.M. Mustapha Ferjani.

Ce nouveau centre vise à offrir aux professionnels de santé tunisiens une formation approfondie en médecine traditionnelle chinoise, renforçant ainsi les liens scientifiques et cliniques entre la Tunisie et la Chine.

Un tremplin pour la médecine traditionnelle chinoise en Tunisie

Ce centre d’apprentissage et de pratique clinique offre une opportunité unique aux médecins tunisiens de se familiariser avec les méthodes et pratiques de la médecine traditionnelle chinoise.

Dans le cadre de la coopération entre le Tchad et la Chine, le ministre de la Santé publique a inauguré le Centre de Formation Tchad-Chine en Médecine Traditionnelle Chinoise et a procédé à la remise d’un don de médicaments et de matériel offert par l’équipe médicale chinoise à… pic.twitter.com/d7i4gSHuPJ — Alwihda Info (@alwihdainfo) September 20, 2025

Il s’agit d’une initiative qui renforce la coopération sino-tunisienne dans le domaine de la santé, comme l’a souligné S.E.M. WAN Li lors de l’inauguration. Le ministre tunisien de la Santé, Mustapha Ferjani, a également exprimé sa satisfaction quant à l’ouverture de ce centre, fruit concret des accords sanitaires conclus entre la Tunisie et la Chine. Ce nouveau centre est donc un pas de plus vers le développement du partenariat tuniso-chinois en matière de santé.

Renforcement de la coopération sino-tunisienne dans le domaine de la santé

Le ministre tunisien de la Santé, Mustapha Ferjani, a rappelé lors de l’inauguration du centre, les accords sanitaires conclus plus tôt cette année entre la Tunisie et la Chine. Il a exprimé sa satisfaction de voir ce projet aboutir, soulignant qu’il s’agit d’un résultat tangible de la coopération sino-tunisienne en matière de santé.

Ferjani a également exprimé son espoir de voir ce partenariat se développer davantage. Ce projet s’inscrit dans une série d’initiatives visant à renforcer la collaboration bilatérale dans le secteur sanitaire, témoignant ainsi de l’importance accordée à la coopération entre les deux pays dans ce domaine.