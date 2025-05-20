Chirurgie urologique : l’ère de la robotique s’annonce en Tunisie, révolution attendue pour 2025

La Tunisie se positionne à la pointe de l’innovation en matière de chirurgie urologique. L’introduction de la robotique dans ce domaine médical promet une révolution sans précédent, offrant des perspectives enthousiasmantes pour les patients et les professionnels de santé. Cette avancée technologique, qui s’annonce comme une véritable rupture dans le paysage médical tunisien, pourrait bien transformer radicalement la prise en charge des pathologies urologiques.

Plongez avec nous dans cette nouvelle ère de la médecine où la précision et l’efficacité de la robotique viennent renforcer l’expertise humaine.

Le 10e congrès des chirurgiens urologues de Sfax : un événement d’envergure internationale

La ville de Sfax a accueilli le 10e congrès médical de l’Association des chirurgiens urologues, une rencontre de deux jours qui a débuté ce vendredi. Cet événement d’importance majeure pour la Tunisie et l’Europe a réuni des experts, des professeurs et des cadres médicaux pour échanger sur les dernières avancées en matière de chirurgie urologique.

Les discussions ont porté sur divers sujets d’actualité, dont le traitement des cancers urologiques, l’introduction de la chirurgie robotique et l’impact de l’intelligence artificielle dans le domaine médical.

La chirurgie robotique : une révolution médicale en marche

Hamadi Fakhfakh, président de l’Association des urologues de Sfax et spécialiste en chirurgie urologique, a mis en avant la chirurgie robotique comme une innovation majeure. Bien que cette technologie soit encore nouvelle en Tunisie, elle est déjà largement utilisée en France depuis plusieurs années.

Selon Fakhfakh, la chirurgie robotique offre une précision accrue lors des interventions, réduit la durée des séjours hospitaliers et diminue la consommation de sang. Le congrès envisage d’introduire progressivement cette technologie en Tunisie, en commençant par le secteur public, principal vecteur de formation, avant de l’étendre au secteur privé.

L’intelligence artificielle : un levier d’efficacité pour la chirurgie urologique

Le Dr Wissam Feki, également spécialiste en chirurgie urologique, a souligné l’importance croissante de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine médical. Selon lui, malgré son développement encore récent dans plusieurs secteurs, l’IA présente un potentiel considérable pour la chirurgie urologique.

Pour illustrer ces possibilités, un expert de l’École nationale des ingénieurs a été convié à partager ses connaissances sur les applications possibles de l’IA dans ce domaine. L’objectif est d’améliorer l’efficacité des soins tout en s’adaptant aux spécificités du système de santé tunisien.