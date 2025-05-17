Choc à Casablanca : Souk Dallas perd ses commerces informels, la démolition en vidéo

Casablanca, la ville blanche du Maroc, est en émoi. Le célèbre Souk Dallas, connu pour ses commerces informels, a subi une transformation radicale. Les bulldozers ont fait leur apparition, mettant fin à une époque et à un mode de vie pour beaucoup. Nous vous proposons de découvrir en vidéo cette démolition qui a suscité de vives réactions. Un événement marquant qui soulève des questions sur l’avenir du commerce informel dans la métropole marocaine.

Restez avec nous pour explorer ce sujet brûlant et comprendre les enjeux qui se cachent derrière cette décision controversée.

Opération de démolition des commerces informels à Souk Dallas

Dans le cadre d’une initiative visant à assainir l’environnement commercial, les autorités de Casablanca ont lancé une opération de démantèlement de plusieurs établissements informels situés au marché de la ferraille, communément appelé « Souk Dallas », dans le quartier de Hay Hassani.

Cette action a suscité l’indignation des commerçants concernés qui se sont opposés à cette mesure. La décision de démolition fait suite à de nombreuses plaintes de citoyens, inquiets de la présence de sans-abris et de voleurs fréquentant ce marché, représentant ainsi un risque pour leurs enfants.

Manifestation des commerçants contre la démolition de leurs établissements

Face à cette décision, les commerçants ont exprimé leur mécontentement par une manifestation organisée sur place. Leur revendication principale était le droit de continuer à exercer leur activité commerciale. « C’est notre gagne-pain, nous n’avons pas d’autre source de revenus », a déclaré l’un d’eux, visiblement affecté par la situation.

Ils ont également souligné que la présence de sans-abris et de voleurs n’était pas de leur fait et qu’ils étaient eux-mêmes victimes de ces nuisances. La perte de leurs commerces représente pour eux un coup dur, tant sur le plan financier qu’émotionnel.

Les inquiétudes des citoyens face à la sécurité du marché de la ferraille

Le marché de la ferraille, ou « Souk Dallas », est depuis longtemps une source d’inquiétude pour les habitants de Casablanca. Les plaintes récurrentes mettent en lumière les problèmes de sécurité liés à la présence de sans-abris et de voleurs dans ce lieu. Les parents sont particulièrement préoccupés par le danger que cela représente pour leurs enfants.

La démolition des commerces informels pourrait être une solution efficace pour résoudre ces problèmes. En éliminant ces points de vente non réglementés, les autorités espèrent dissuader les individus indésirables de fréquenter le marché, améliorant ainsi la sécurité et la tranquillité des citoyens.