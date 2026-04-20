Choc à Safi lors de la Coupe de la CAF, l’USMA prise dans un tourbillon d’incidents graves

La demi-finale retour de la Coupe de la Confédération de la CAF a été le théâtre d’incidents graves entre l’Olympique de Safi et l’USM Alger.

Des supporters ont envahi la pelouse, des violences ont éclaté à l’extérieur du stade et le coup d’envoi est resté en suspens. La réaction de la CAF face à ces événements pourrait influencer l’issue de la confrontation.

Invasion de terrain et confusion générale : le match tourne au cauchemar

Dimanche dernier, la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération de la CAF entre l’Olympique de Safi et l’USM Alger a été marquée par des scènes chaotiques avant même le coup d’envoi.

Très graves incidents entre les supporters de l’Olympique de Safi 🇲🇦 et de l’USM Alger 🇩🇿 en demi-finale de la Coupe de la Confédération Africaine ! ⚔️🌍 Le match est actuellement suspendu après que de très nombreux supporters aient envahi la pelouse. 😳 pic.twitter.com/pySHVV7emf — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 19, 2026



Le stade El Massira au Maroc, qui accueillait cette rencontre tant attendue, a été le théâtre d’une invasion de terrain par des supporters marocains, créant une atmosphère de désordre généralisé.

🔴 Les joueurs de l’USM Alger 🇩🇿 ont été la cible d’agressions physiques de la part de supporters de Safi 🇲🇦😡, dans un contexte de défaillance sécuritaire manifeste. Aucun dispositif visible, ni forces de l’ordre sur la pelouse pour assurer leur protection ❌️. Une situation… pic.twitter.com/S8peYBEgT7 — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) April 19, 2026



Devant cette situation tendue, les officiels de la Confédération africaine de football et le corps arbitral ont rapidement demandé aux joueurs de l’USMA de se retirer dans les vestiaires pour garantir leur sécurité.

Cette décision a été prise quelques minutes seulement avant le début prévu du match, ajoutant à la confusion ambiante.

Violences à l’extérieur du stade : des fans algériens et membres de l’USM Alger pris pour cible

Parallèlement à l’invasion du terrain, des incidents plus alarmants ont été signalés aux abords du stade.

Des supporters locaux auraient agressé des fans algériens venus soutenir leur équipe, ainsi que certains joueurs et membres de la délégation de l’USM Alger. Ces actes regrettables ont terni l’image de cette rencontre continentale très attendue.

Unacceptable behaviour by the worst « fans » of the continent 🇸🇳🇩🇿 pic.twitter.com/XD4NvTz2E4 — 𝗠𝗼𝗿𝗼𝗰𝗰𝗼 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗡𝗲𝘄𝘀 | 𝗠𝗙𝗡 (@MFN_TW) April 19, 2026



Sur le terrain, les joueurs de l’Olympique de Safi ont tenté d’apaiser la situation en incitant les envahisseurs à quitter le terrain.

Malgré leurs efforts, la tension est restée palpable, ajoutant une couche supplémentaire d’incertitude à l’issue de ce match crucial.

Quelle suite pour cette demi-finale sous haute tension ?

Après une interruption de près de trente minutes, les joueurs du club marocain ont également été envoyés aux vestiaires, dans l’attente d’une décision officielle.

🚨🚨🚨LES SUPPORTERS MAROCAINS DU L’OC SAFI ONT AGRESSÉ LES JOUEURS DU L’USMA D’ALGER ! ⬇️ Quelle honte ! 😡 pic.twitter.com/nsLEBCYxMG — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) April 19, 2026



Le coup d’envoi, toujours en suspens 45 minutes après l’heure prévue, a ajouté à l’incertitude entourant le déroulement de la rencontre.

La question se pose désormais de savoir quelle réaction aura la CAF face à ces incidents. Ces événements pourraient avoir un impact significatif sur l’issue de la confrontation, mettant en jeu bien plus que le simple résultat sportif.