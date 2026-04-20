Choc à Safi lors de la Coupe de la CAF, l’USMA prise dans un tourbillon d’incidents graves

Choc à Safi lors de la Coupe de la CAF, l'USMA prise dans un tourbillon d'incidents graves

La demi-finale retour de la Coupe de la Confédération de la CAF a été le théâtre d’incidents graves entre l’Olympique de Safi et l’USM Alger.

Des supporters ont envahi la pelouse, des violences ont éclaté à l’extérieur du stade et le coup d’envoi est resté en suspens. La réaction de la CAF face à ces événements pourrait influencer l’issue de la confrontation.

Invasion de terrain et confusion générale : le match tourne au cauchemar

Dimanche dernier, la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération de la CAF entre l’Olympique de Safi et l’USM Alger a été marquée par des scènes chaotiques avant même le coup d’envoi.


Le stade El Massira au Maroc, qui accueillait cette rencontre tant attendue, a été le théâtre d’une invasion de terrain par des supporters marocains, créant une atmosphère de désordre généralisé.


Devant cette situation tendue, les officiels de la Confédération africaine de football et le corps arbitral ont rapidement demandé aux joueurs de l’USMA de se retirer dans les vestiaires pour garantir leur sécurité.

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Cette décision a été prise quelques minutes seulement avant le début prévu du match, ajoutant à la confusion ambiante.

Violences à l’extérieur du stade : des fans algériens et membres de l’USM Alger pris pour cible

Parallèlement à l’invasion du terrain, des incidents plus alarmants ont été signalés aux abords du stade.

Des supporters locaux auraient agressé des fans algériens venus soutenir leur équipe, ainsi que certains joueurs et membres de la délégation de l’USM Alger. Ces actes regrettables ont terni l’image de cette rencontre continentale très attendue.


Sur le terrain, les joueurs de l’Olympique de Safi ont tenté d’apaiser la situation en incitant les envahisseurs à quitter le terrain.

Malgré leurs efforts, la tension est restée palpable, ajoutant une couche supplémentaire d’incertitude à l’issue de ce match crucial.

Quelle suite pour cette demi-finale sous haute tension ?

Après une interruption de près de trente minutes, les joueurs du club marocain ont également été envoyés aux vestiaires, dans l’attente d’une décision officielle.


Le coup d’envoi, toujours en suspens 45 minutes après l’heure prévue, a ajouté à l’incertitude entourant le déroulement de la rencontre.

La question se pose désormais de savoir quelle réaction aura la CAF face à ces incidents. Ces événements pourraient avoir un impact significatif sur l’issue de la confrontation, mettant en jeu bien plus que le simple résultat sportif.

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Smail-Ben-Hawa

Écrit par Smail Ben Hawa

Diplômé en toursime, c'est la voie de la rédaction Web qu'a choisi Smail pour présenter ses découvertes touristiques. Il rédige sur l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et sur les destinations de vacances les plus prisées du Maghreb.