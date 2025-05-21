Choc en Coupe de Tunisie : US Monastir domine le Club Africain 2-0 à la pause, suspense garanti pour la seconde mi-temps

L’US Monastir a créé la surprise lors de la dernière rencontre de la Coupe de Tunisie en prenant l’avantage sur le Club Africain. À la mi-temps, le score était de 2-0 en faveur de l’équipe monastirienne, laissant présager une seconde mi-temps pleine de suspense. Le Club Africain parviendra-t-il à renverser la situation et à s’imposer face à son adversaire ? Ou l’US Monastir réussira-t-elle à maintenir son avance et à décrocher une victoire inattendue ?

Restez connectés pour découvrir le dénouement de ce match palpitant qui promet d’être riche en rebondissements.

US Monastir prend une avance décisive en première mi-temps

Dans le cadre du quart de finale de la Coupe de Tunisie, l’Union Sportive Monastirienne (US Monastir) a pris un net avantage sur le Club Africain. En effet, l’équipe monastirienne a réussi à marquer deux buts avant la pause, mettant ainsi une pression considérable sur leurs adversaires. Hazem Mastouri a ouvert le score pour l’US Monastir dès la 9e minute, suivi par Mahdi Ghanouni qui a doublé l’avance à la 39e minute.

Face à cette situation, le Club Africain, en manque d’efficacité offensive et souvent sous pression, se trouve dans l’obligation de réagir lors de la seconde mi-temps pour espérer équilibrer le match.

Les buts de Mastouri et Ghanouni, un coup dur pour le Club Africain

Le premier but de l’US Monastir a été inscrit par Hazem Mastouri à la 9e minute, donnant ainsi le ton du match. Le joueur a su profiter d’une opportunité pour ouvrir le score et mettre son équipe en confiance. Ensuite, c’est Mahdi Ghanouni qui a creusé l’écart à la 39e minute, mettant davantage de pression sur le Club Africain.

Ces deux buts ont mis en lumière les difficultés offensives du Club Africain, qui se retrouve dans une situation délicate pour la seconde mi-temps. Il lui faudra réagir rapidement pour espérer revenir au score.

Stratégies envisageables pour le Club Africain en seconde mi-temps

Le Club Africain, malmené en première mi-temps et en manque de créativité offensive, doit impérativement revoir sa stratégie pour la seconde période. Pour espérer revenir au score, il lui faudra faire preuve d’une plus grande agressivité en attaque, tout en gardant une défense solide pour éviter de concéder d’autres buts.

L’efficacité devant le but sera également cruciale. Le Club Africain devra exploiter chaque opportunité pour marquer et ainsi mettre la pression sur l’US Monastir. La seconde mi-temps s’annonce donc décisive pour le Club Africain qui doit absolument réagir pour ne pas voir s’échapper la qualification.