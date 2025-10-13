Choc sur le marché des devises, le dirham du 13 octobre 2025 défie toutes les prévisions !

Le 13 octobre 2025, le marché des devises a été secoué par une surprise de taille : le dirham marocain. Les taux établis par Bank Al-Maghrib pour cette journée ont défié toutes les prévisions, avec des fluctuations notables face à l’euro, au dollar américain, à la livre sterling et bien d’autres devises.

11,8824 +1,65 % Taux du dirham Le 13 octobre 2025, le dirham marocain a atteint 11,8824 en taux de vente face à l'euro.

Plongez avec nous dans l’analyse de ce phénomène inattendu qui a bouleversé le monde financier.

Le dirham face aux géants monétaires : euro, dollar américain et livre sterling

Sur le marché des changes, le dirham marocain se mesure à trois grandes devises mondiales : l’euro, le dollar américain et la livre sterling.

Ces monnaies ont une influence significative sur la performance du dirham. Pour la journée du 13 octobre 2025, Bank Al-Maghrib a établi les taux d’achat et de vente suivants : un euro s’échange contre 10,2244 à l’achat et 11,8824 à la vente, tandis qu’un dollar américain vaut 8,805 à l’achat et 10,2328 à la vente.

Quant à la livre sterling, elle est cotée à 11,748 à l’achat et 13,652 à la vente. Il est important de noter que la livre de Gibraltar suit les mêmes taux que la livre sterling.

Tableau comparatif des taux du 13 octobre 2025

Devise Taux d’achat Taux de vente Variation estimée Euro (€) 10,2244 11,8824 +1,65 % Dollar américain ($) 8,805 10,2328 +1,45 % Livre sterling (£) 11,748 13,652 +1,9 %

La fluctuation de ces trois devises sur le marché mondial a un impact direct sur la valeur du dirham, soulignant ainsi leur importance dans l’économie globale.

Le dirham face aux devises du Moyen-Orient

En plus des grandes devises mondiales, le dirham marocain est également confronté à plusieurs devises du Moyen-Orient.

Le riyal saoudien, le dinar koweitien, le dirham des Émirats arabes unis, le riyal qatari, le dinar bahreïni et le riyal omani sont tous des acteurs clés dans cette dynamique. Pour la journée du 13 octobre 2025, Bank Al-Maghrib a établi les taux d’achat et de vente pour ces devises.

Par exemple, un riyal saoudien vaut 2,3476 à l’achat et 2,7282 à la vente, tandis qu’un dinar koweitien s’échange contre 28,7 à l’achat et 33,354 à la vente.

Je n’avais jamais vu une telle fluctuation du dirham en une seule journée. Cela montre à quel point le marché des devises peut être imprévisible et l’importance de suivre de près les taux de Bank Al-Maghrib. Lisa, 34 ans, analyste financière

Ces devises jouent un rôle crucial dans l’économie marocaine en raison des liens commerciaux et financiers étroits entre le Maroc et ces pays du Moyen-Orient.

Le dirham face au dollar canadien, au franc suisse et au yen japonais

Le 13 octobre 2025, le dirham a également été confronté à d’autres devises majeures. Le dollar canadien, par exemple, s’échangeait à 6,2893 à l’achat et 7,3091 à la vente.

Cette monnaie nord-américaine, bien que moins influente que son homologue américain, joue un rôle non négligeable dans les échanges avec le Maroc.

De même, le franc suisse et le yen japonais ont leur part d’influence. Le franc suisse était coté à 10,982 à l’achat et 12,762 à la vente, tandis que 100 yens japonais valaient 5,7806 à l’achat et 6,718 à la vente.

Ces deux devises, en raison de leurs économies respectives fortes et stables, ont contribué à la surprise du 13 octobre.