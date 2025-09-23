Chômage des diplômés : la loi inédite de 2025 qui promet une intégration réussie

Face à une problématique persistante du chômage des diplômés, l’année 2025 marque un tournant décisif avec l’adoption d’une loi inédite. Cette dernière promet une intégration réussie sur le marché du travail pour ces jeunes talents souvent laissés pour compte.

Mais comment cette nouvelle législation compte-t-elle s’y prendre ? Quels sont les mécanismes mis en place pour garantir leur employabilité ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article, en détaillant les différentes mesures de cette loi et leurs impacts potentiels sur l’avenir professionnel des diplômés. Restez avec nous pour découvrir cette initiative législative qui pourrait bien changer la donne.

Salah Salmi propose une loi pour soutenir les diplômés chômeurs de longue durée

Le député Salah Salmi, membre actif de la commission de la planification stratégique et du développement durable au Parlement, a présenté un projet de loi visant à faciliter l’intégration professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur en situation de chômage de longue durée.

Ce projet, qui n’est pas encore en vigueur, prévoit notamment la mise en place d’un programme de formation et d’accompagnement, ainsi que des mesures incitatives pour les entreprises embauchant ces chômeurs. Un point clé de cette proposition est la création d’une plateforme numérique garantissant la transparence des conditions de candidature et l’enregistrement des données.

Conditions de candidature et rôle de la plateforme numérique

Les critères d’éligibilité pour ce programme sont spécifiques.

Les candidats doivent être âgés de 40 ans ou plus, bien que d’autres tranches d’âge ne soient pas exclues.

Ils doivent également être inscrits au bureau de l’emploi et ne pas cotiser aux caisses de sécurité sociale.

Ils ne doivent pas avoir bénéficié d’un prêt bancaire supérieur à 40 000 dinars ni gérer un projet professionnel.

Ces conditions peuvent toutefois être modulées en fonction de la situation financière et sociale du candidat. Une plateforme numérique sera mise en place pour lister ces conditions et enregistrer les données des candidats, assurant ainsi une transparence totale du processus.

Caractère exceptionnel de la loi et perspectives futures

Cette loi, d’une nature exceptionnelle et temporaire, sera en vigueur pendant une durée limitée de trois ans à compter de sa publication au Journal Officiel. Le nombre précis de bénéficiaires sera défini par le décret d’application de la loi

Pour affiner davantage le texte de loi, une journée d’étude académique est prévue le 3 octobre 2025. Cette rencontre permettra d’approfondir les différents aspects du projet et d’en optimiser l’efficacité pour une meilleure intégration des diplômés chômeurs de longue durée.