Chouf TV : un record impressionnant de 25 milliards de vues en seulement un an !

Chouf TV, la plateforme de streaming vidéo marocaine, a franchi une étape majeure dans son histoire. En effet, elle a atteint un record impressionnant de 25 milliards de vues en l’espace d’une seule année. Un exploit qui témoigne de sa popularité grandissante et de sa capacité à captiver un public toujours plus large.

Cet article vous propose de découvrir les facteurs clés de ce succès fulgurant et de comprendre comment Chouf TV a su se démarquer dans le paysage audiovisuel numérique. Préparez-vous à plonger dans l’univers fascinant de cette plateforme qui ne cesse de repousser les limites.

Chouf TV : une ascension fulgurante dans le paysage médiatique marocain

Chouf TV, la chaîne digitale marocaine, a connu une progression spectaculaire avec plus de 25 milliards de vues en un an sur toutes ses plateformes, dont Facebook, YouTube, TikTok, Instagram et WhatsApp. Cette performance remarquable est l’œuvre de son fondateur, Driss Chahtane, qui a su positionner Chouf TV comme la « Chaîne du Peuple ».

Avec plus de 23 millions d’abonnés sur sa page principale Facebook, et des chiffres tout aussi impressionnants sur les autres réseaux sociaux, Chouf TV s’est imposée comme un acteur majeur du paysage médiatique marocain. Sa popularité repose sur une présence constante sur le terrain, des contenus en darija proches du public et une capacité à attirer une audience diversifiée.

Une présence massive de Chouf TV sur les réseaux sociaux

Chouf TV a su conquérir le cœur des internautes avec une présence massive sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la chaîne compte plus de 23 millions d’abonnés sur sa page principale et dépasse les 40,5 millions en incluant ses autres pages. Sur YouTube, elle rassemble plus de 10 millions d’abonnés, tandis que TikTok, Instagram et WhatsApp comptent respectivement 1 million, 4,5 millions et 1,5 million d’abonnés.

Ces chiffres impressionnants, qui se traduisent par plus de 66 millions de vues quotidiennes et plus de 2,2 milliards mensuelles, confirment le statut incontournable de Chouf TV dans le paysage médiatique marocain.

Les secrets de la popularité de Chouf TV

La réussite de Chouf TV ne se limite pas à sa présence massive sur les réseaux sociaux. Elle est également due à une stratégie de contenu bien pensée, qui privilégie la proximité avec le public marocain.

En effet, la chaîne mise sur des contenus en darija, le dialecte local, et assure une présence constante sur le terrain pour capter l’attention d’un large public aux profils variés. Cette approche a permis à Chouf TV de se distinguer dans le paysage médiatique marocain et de s’imposer comme un véritable média du peuple.