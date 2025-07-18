Chute des températures au Maroc ce vendredi : voici les régions les plus touchées

Le Maroc, pays connu pour son climat généralement chaud et ensoleillé, connaît une baisse significative des températures ce vendredi. Un phénomène météorologique qui n’épargne pas toutes les régions de manière égale. Certaines sont plus touchées que d’autres par cette chute du mercure. Dans cet article, nous allons vous dévoiler les zones les plus affectées par ce changement climatique soudain.

Restez connectés pour découvrir comment le froid s’installe dans différentes parties du royaume chérifien et quelles précautions prendre face à ces conditions météorologiques inhabituelles.

Prévisions météo du 18 juillet 2025 : Chaleur, brume et orages au programme

La Direction générale de la météorologie annonce une journée encore chaude ce vendredi 18 juillet 2025, notamment sur les plaines de Tadla, l’intérieur du Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes. Les côtes Nord pourraient être enveloppées par des bancs de brume ou de brouillard.

L’extrême Sud du pays devrait quant à lui connaître des ondées et des orages. Des rafales de vent assez fortes sont également attendues sur les plaines atlantiques centres et le Sud, accompagnées de chasse-poussières locales. Enfin, une baisse des températures est prévue sur les régions nord et centres ainsi que le Nord des provinces sahariennes.

Des rafales de vent et des températures minimales attendues

Les plaines atlantiques centres et le Sud devraient être balayées par des rafales de vent assez fortes, provoquant des chasse-poussières locales. Par ailleurs, les températures minimales prévues pour ce vendredi 18 juillet 2025 varieront entre 25 et 32 °C sur le Sud-Est, l’Est des provinces sahariennes et les plaines intérieures centre.

Le reste du territoire connaîtra des températures plus clémentes, oscillant entre 18 et 25 °C. Ces prévisions météorologiques sont à prendre en compte pour toute activité extérieure prévue. Restez informés des dernières mises à jour météorologiques pour votre sécurité et votre confort.

Conditions maritimes : attention en Méditerranée et au Nord de Safi

En ce qui concerne les conditions maritimes, la Direction générale de la météorologie prévoit une mer allant de peu agitée à agitée en Méditerranée. Le Détroit devrait connaître une mer peu agitée tandis qu’au Nord de Safi, les conditions seront plus instables avec une mer oscillant entre peu agitée et agitée. Ailleurs, la mer sera agitée à forte.

Ces prévisions sont importantes pour les activités nautiques et les déplacements maritimes. Il est donc recommandé aux usagers de la mer de rester vigilants et de suivre les mises à jour des conditions météorologiques.