Chute spectaculaire : l’Algérie perd 23% de ses millionnaires en une décennie, voici pourquoi

L’Algérie, pays riche en ressources naturelles et doté d’un potentiel économique considérable, a connu une chute spectaculaire du nombre de ses millionnaires au cours des dix dernières années.

En effet, le pays a perdu près d’un quart de sa population fortunée depuis 2015. Quels sont les facteurs qui ont conduit à cette situation ? Comment expliquer ce phénomène ?

Cet article se propose d‘analyser les causes de cette diminution significative du nombre de millionnaires en Algérie. Restez avec nous pour découvrir les raisons de cette évolution surprenante.

Un regard sur la richesse en Algérie

Selon le rapport « Africa Wealth Report 2025 » de Henley & Partners, l’Algérie compte environ 2.700 millionnaires et une dizaine de centi-millionnaires. Parmi eux, on retrouve le milliardaire Issad Rebrab, fondateur du groupe Cevital.

Toutefois, le pays a connu une baisse de 23% du nombre de ses millionnaires au cours des dix dernières années, une tendance observée également dans d’autres pays producteurs d’hydrocarbures. Malgré cette diminution, l’Algérie reste parmi les dix pays africains avec le plus grand nombre de personnes fortunées.

Comparaison de la richesse en Algérie avec d’autres pays africains

En comparaison avec d’autres pays africains, l’Algérie se situe parmi les dix premiers en termes de nombre de personnes fortunées.

Cependant, le pays a vu une diminution de 23% de ses millionnaires au cours de la dernière décennie, une tendance similaire à celle observée dans d’autres pays producteurs d’hydrocarbures comme l’Angola et le Nigeria.

À l’inverse, des pays tels que le Maroc, le Rwanda et l’Île Maurice ont connu une augmentation significative du nombre de leurs riches citoyens. Malgré la baisse, l’Algérie reste devant le Ghana mais derrière l’Île Maurice en termes de richesse.

Prévisions de croissance de la richesse en Afrique

D’après Henley & Partners, l’Afrique devrait voir sa population de millionnaires augmenter de 65% au cours de la prochaine décennie.

L’Afrique du Sud domine le classement des pays africains avec le plus grand nombre de millionnaires, représentant 34% des millionnaires du continent. Johannesburg se distingue également comme la ville africaine abritant le plus grand nombre de ces individus fortunés.

Ces prévisions suggèrent une croissance significative de la richesse sur le continent, malgré les défis économiques actuels.