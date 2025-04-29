Chute spectaculaire : les œufs deviennent plus abordables au Maroc, une aubaine pour les consommateurs

Une nouvelle qui ravira les amateurs de cuisine et les ménages marocains : les œufs, ingrédient de base dans de nombreux plats, deviennent plus abordables. Cette chute spectaculaire des prix est une véritable aubaine pour les consommateurs. Mais quels sont les facteurs qui ont conduit à cette baisse significative ? Quel impact cela aura-t-il sur le pouvoir d’achat des Marocains ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Alors, préparez votre panier et suivez-nous dans cette exploration économique et culinaire.

Chute des prix des œufs à Casablanca : un soulagement pour les consommateurs

Une diminution notable des prix des œufs est observée sur les marchés de Casablanca, avec une baisse d’environ 50 centimes. Selon nos observations, le coût unitaire a chuté à 1,20 dirham, apportant un répit bienvenu aux consommateurs épuisés par l’escalade des prix.

Un expert du secteur attribue cette tendance à plusieurs facteurs, dont l’augmentation des températures, et prévoit une baisse supplémentaire dans les jours à venir. Rappelons que durant le Ramadan, la demande accrue avait fait grimper les prix jusqu’à 1,50 dirham l’unité, exacerbée par les perturbations causées par la pandémie de Covid-19 et la hausse des coûts de l’alimentation avicole.

Facteurs influençant la baisse des prix des œufs

Plusieurs éléments ont contribué à cette diminution des prix. L’augmentation des températures est un facteur clé, ayant un impact direct sur la production avicole et donc sur l’offre d’œufs sur le marché. De plus, les perturbations causées par la pandémie de Covid-19 et l’augmentation des coûts de l’alimentation pour volailles, qui avaient précédemment entraîné une hausse des prix, semblent se stabiliser.

Selon les professionnels du secteur, ces facteurs combinés devraient entraîner une baisse supplémentaire des prix dans les prochains jours, offrant ainsi un soulagement continu aux consommateurs.

Impact du Ramadan et de la Covid-19 sur les prix des œufs

Le mois sacré du Ramadan a vu une forte demande en œufs, entraînant une hausse des prix jusqu’à 1,50 dirham l’unité. Cette augmentation était exacerbée par les perturbations causées par la pandémie de Covid-19, qui a engendré des pertes significatives dans le secteur avicole.

De plus, l’augmentation des coûts de l’alimentation pour volailles a également contribué à cette flambée des prix. Cependant, avec la stabilisation de ces facteurs, les experts prévoient une baisse continue des prix, offrant un soulagement aux consommateurs. Il est donc crucial de surveiller l’évolution de ces facteurs pour anticiper les fluctuations futures des prix des œufs.