Citroën C5 Aircross 2025 : Découvrez son design audacieux et son confort inégalé

Préparez-vous à être ébloui par le nouveau Citroën C5 Aircross 2025, un véhicule qui repousse les limites du design et du confort. Avec son allure audacieuse et ses caractéristiques de confort inégalées, cette voiture est prête à redéfinir votre expérience de conduite. Que vous soyez un passionné d’automobile ou simplement à la recherche d’un moyen de transport fiable et confortable, le Citroën C5 Aircross 2025 mérite votre attention. Restez avec nous pour découvrir ce que ce véhicule a à offrir et comment il se distingue dans l’univers automobile de 2025.

Le nouveau Citroën C5 Aircross : un SUV compact audacieux et spacieux

La nouvelle génération du Citroën C5 Aircross se démarque par son design audacieux, rompant avec les courbes douces de son prédécesseur pour adopter des lignes plus anguleuses. Ce SUV familial s’est également agrandi, gagnant 15 cm en longueur pour atteindre 4,65 m, ce qui le place parmi les plus grands de sa catégorie.

Cette croissance est due à l’utilisation de la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis, identique à celle du Peugeot 3008. Le confort et l’habitabilité restent au cœur de la proposition de valeur de ce véhicule, qui offre des sièges Advanced Comfort de série, offrant un niveau de confort presque inégalé sur le marché.

La croissance du C5 Aircross : une réussite grâce à la plateforme STLA Medium

L’expansion du Citroën C5 Aircross a été rendue possible par l’utilisation de la plateforme STLA Medium de Stellantis, qui a permis d’augmenter l’empattement de 5 cm pour atteindre 2,78 m. Cette évolution a contribué à positionner le SUV parmi les plus grands de sa catégorie. En outre, le confort est au rendez-vous avec les sièges Advanced Comfort équipés d’une mousse interne haute densité, offrant un niveau de confort presque sans égal sur le marché, surpassant même certains modèles premium allemands. Cette combinaison de taille et de confort fait du nouveau C5 Aircross un concurrent sérieux dans le segment des SUV compacts.

Motorisations et finitions du nouveau C5 Aircross : une offre variée pour tous les goûts

Le nouveau C5 Aircross se décline en trois finitions (You, Plus et Max) et propose quatre motorisations. On retrouve un moteur trois cylindres 1.2 micro-hybride 48 V de 145 ch, un quatre-cylindres 1.6 hybride rechargeable de 195 ch, ainsi que deux moteurs électriques, l’un de 210 ch avec une autonomie de 520 km et l’autre de 230 ch offrant jusqu’à 680 km d’autonomie. Avec un prix similaire à celui du dernier Dacia Bigster, le nouveau C5 Aircross a toutes les cartes en main pour rivaliser avec des modèles tels que le Renault Austral et le Volkswagen Tiguan sur le marché des SUV compacts.