Clarification urgente : La Présidence du Gouvernement dévoile le statut des cadres des mosquées en 2025

La Présidence du Gouvernement vient de lever le voile sur une question qui suscitait de nombreuses interrogations : le statut des cadres des mosquées en 2025. Cette annonce, attendue avec impatience par les acteurs concernés, promet d’apporter des éclaircissements sur un sujet sensible et complexe.

Cet article se propose de décrypter pour vous cette récente déclaration, afin de comprendre ses implications et ses conséquences potentielles. Restez connectés pour découvrir les détails de cette actualité brûlante.

Clarification de la situation professionnelle des cadres des mosquées par la Présidence du Gouvernement

La Présidence du Gouvernement a récemment apporté des précisions sur la situation professionnelle des cadres des mosquées, en réponse à une question écrite de la députée Sirine Mrabet. Selon les réglementations actuelles de la fonction publique, il n’est pas envisageable d’octroyer des mesures de promotion, progression ou intégration aux cadres des mosquées occupant certains postes.

Ces postes ne sont pas considérés comme des grades relevant d’un statut particulier. Les cadres des mosquées sont régis par le décret gouvernemental n° 1228 de 2019, qui définit leurs missions, droits et devoirs, ainsi que leur rémunération.

Nomination et conditions de travail des cadres des mosquées

La nomination des cadres des mosquées est effectuée par le ministre des Affaires religieuses, sur recommandation du comité d’examen des postes des mosquées. Ces postes suivent un système de travail spécial, non soumis aux dispositions du décret n° 1710 de 2012 relatif à la répartition des horaires et des jours de travail des agents de l’État.

Les cadres peuvent cumuler jusqu’à trois postes, avec une indemnité pour chaque poste supplémentaire. Ils bénéficient également d’une couverture sociale conformément au décret gouvernemental n° 762 de 2020 et leur affiliation à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale est en cours.

Avantages sociaux et retraite pour les cadres des mosquées

Les cadres des mosquées à temps plein bénéficient d’un salaire minimum garanti, conformément au régime de 48 heures de travail par semaine. Cette mesure s’applique aux individus sans revenu fixe ou pension de retraite du secteur public ou privé.

En outre, ils peuvent cumuler jusqu’à trois postes, avec une indemnité variant entre 50 et 130 dinars pour chaque poste supplémentaire. Le décret gouvernemental n° 762 de 2020 assure également leur couverture sociale. Par ailleurs, l’affiliation de ces cadres à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale est en cours, conformément à la loi n° 12 de 1985, effective depuis le 1er janvier 2020.