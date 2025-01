Clarifications du ministre sur l’interdiction d’importation de produits cosmétiques

Dans cet article, nous allons aborder les récentes clarifications apportées par le ministre concernant l’interdiction d’importation de produits cosmétiques. Face à la confusion et aux interrogations suscitées par cette mesure, le ministre a jugé nécessaire de fournir des explications supplémentaires pour mieux comprendre les enjeux et les implications de cette décision. Nous vous proposons donc un éclairage sur ces précisions officielles, afin de vous aider à naviguer dans ce contexte réglementaire complexe. Restez avec nous pour découvrir les détails de cette interdiction et son impact sur l’industrie cosmétique.

Le ministre du Commerce rassure sur la politique d’importation des produits cosmétiques

Tayeb Zitouni, le ministre algérien du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, a récemment clarifié la position du pays concernant l’importation de produits cosmétiques. Lors de sa prise de parole au Salon COSMETICA, il a assuré que l’Algérie n’a pas mis fin à ces importations. Au contraire, le pays cherche à les rationaliser pour stimuler la croissance de la production locale. Cette démarche vise à renforcer l’autonomie nationale en matière de biens de consommation, tout en soutenant le dynamisme croissant du secteur cosmétique.

Le secteur cosmétique algérien en plein essor

La troisième édition du Salon COSMETICA a vu la participation de 250 entreprises algériennes, témoignant ainsi de l’élan dynamique du secteur cosmétique local. L’Algérie est parvenue à satisfaire 70% de ses besoins en produits cosmétiques grâce à sa production nationale. De plus, des efforts considérables sont déployés pour développer la production locale de matières premières, avec l’engagement actif de jeunes diplômés et d’entreprises innovantes. Ces initiatives ont donné un coup de pouce significatif au secteur, renforçant ainsi l’autosuffisance du pays en matière de produits d’hygiène corporelle.

L’Algérie, un marché prometteur pour les produits d’hygiène corporelle

Le Salon Cosmética 2025 a mis en évidence le potentiel du marché algérien avec la présence de 250 exposants, dont 80 entreprises internationales. L’Algérie a atteint l’autosuffisance en matière de produits d’hygiène corporelle, ce qui a permis de suspendre les importations dans ce domaine. Cependant, les importations de cosmétiques restent autorisées pour stimuler la concurrence et aider la production nationale à répondre à 100% des besoins du marché. Cette stratégie offre aux consommateurs une diversité de choix tout en soutenant l’économie locale.