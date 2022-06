Classement 2022 des villes les plus agréables du monde – Le classement d’Alger surprend !

Le magazine anglais The Economist Intelligence Unit a rendu public le résultat de son étude sur les villes où il fait bon vivre. Ce dernier s’est basé sur différents critères, mais aussi sur d’autres publications officielles. Le classement regroupe plus de 170 villes et la capitale algérienne est très mal positionnée. Elle occupe le troisième rang des villes africaines les moins agréables.

Les raisons de la mauvaise image d’Alger ?

L’étude a établi son classement en se référant à 30 facteurs répartis en 4 principaux volets, à savoir :

le contexte politique et social ;

le niveau de sécurité sociale ;

la protection de l'environnement et le développement culturel ;

la qualité de l'éducation et des infrastructures.

Les pays africains et orientaux occupent les dernières places du classement, notamment à cause des actes de terrorisme ou encore des conflits de tout type qui y font rage. Pour illustration, les voisins de l’Ukraine ont été victimes de la guerre qu’elle mène contre la Russie. Ils ont vu leur prestige baissé aux yeux des étrangers.

De plus, les infrastructures publiques dans certaines de ces localités sont plus que vieillissantes et en nombre insuffisant. Alger n’échappe pas non plus à de tels faits.

Les villes les plus accueillantes du monde

C’est sans surprise que la capitale autrichienne est, selon le magazine, la ville où il faut vivre pour se sentir en sécurité, dans tous les sens du terme. Vienne a remporté trois fois d’affilée cette distinction. Elle a fait un sans faute en ce qui concerne la vie politique, l’accès aux soins, l’éducation et les équipements publics. Elle frôle la perfection dans les domaines culturel et environnemental.

Copenhague et Zurich lui emboîtent le pas, alors que la ville de Calgary au Canada se retrouve en quatrième position. Ce pays est particulièrement connu pour sa qualité de vie.

Deux autres villes canadiennes font partie des 10 premiers du classement : Vancouver, au cinquième rang, et Toronto, à la huitième place. Le vieux continent n’attire plus vraiment, vu qu’à la dixième place, la ville de Melbourne et d’Osaka sont à la même enseigne.