Classement des villes les plus visitées en Tunisie : pays idéal pour des vacances d’été !

La Tunisie, c’est le territoire du contraste. Entre terre et mer et entre mer méditerranée et désert, ce pays de l’Afrique du Nord, est au cœur même d’une ambiance époustouflante. En effet, la Tunisie est sans aucun doute l’un des pays les plus festifs au monde. Un climat chaud sec et une vie débordante au cœur des festivités en tout genre, c’est la destination idéale pour s’évader. Outre ses véritables richesses culturelles et culinaires, la Tunisie reflète la diversité au cœur même de ses villes. Voici le classement des villes idéales pour des vacances d’été !

Hammamet, la station balnéaire par excellence !

Hammamet est sans aucun doute l’une des villes les plus visitées de Tunisie. C’est une destination parfaite pour se détendre. Située au sud-ouest de Cap Bon en Tunisie, Hammamet offre une vue panoramique à couper le souffle. En effet, la plage et la médina sont très agréables. D’ailleurs, c’est un itinéraire obligatoire pour les touristes du monde entier : le vent et la plage sont parfaits pour les sports nautiques !

Tunis, le reflet parfait du contraste tunisien

La capitale de la Tunisie, Tunis, est un véritable foyer pour les cultures tunisiennes. Forte de ses richesses historiques, Tunis montre deux aspects totalement différents. D’un côté, une ville marquée par la révolution, des boulevards, des marchés modernes et des constructions modernes, se dessinent sur la route. De l’autre côté, la Médina une réserve historique de toutes les richesses culturelles tunisiennes. Un véritable labyrinthe jalonne le long de la vieille médina.

Monastir, une ville côtière de la Tunisie

Monastir, c’est avant tout une station balnéaire très agréable. Située sur les rives tunisiennes, cette ville est idéale pour son interminable plage qui jalonne les côtes. La vue y est parfaite et les gens sont tellement accueillants. Une destination historique riche en plats culinaires locaux, Monastir a fait ses effets depuis quelques années aux yeux des touristes.

Kairouan, la ville sainte du Maghreb

Kairouan est un petit foyer de la religion musulmane. Une religion qui a marqué à jamais cette ville de Tunisie. En effet, la Grande Mosquée qui se trouve à la Médina est un véritable attrait pour les touristes. D’ailleurs, Kairouan est un patrimoine mondial de l’Unesco.

Matmata, un pôle touristique de la Tunisie

Matmata est l’une des villes les plus exceptionnelles de la Tunisie. Ses habitations troglodytes font de cette ville un véritable attrait pour les touristes. Outre ses richesses historiques et culturelles, Matmata servait de lieu de tournage de la Saga Stars Wars.