Classement mondial des producteurs de dattes en 2023 – Quelle place pour l’Algérie ?

Le samedi 25 mars 2023, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a publié les derniers chiffres de production de dattes dans le monde. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’Algérie ne se place pas dans le top 3 des plus grands pays producteurs de dattes. En effet, bien que le pays se classe en bonne position, il ne figure pas sur le podium.

🇩🇿🌴- La datte originaire d’Algérie ou Deglet Nour est réputée dans le monde pour son goût très sucré et son aspect translucide unique. Elle est connue pour être « La Reine des Dattes ». Elle accompagne des millions de familles durant le mois de Ramadan. pic.twitter.com/b2ImfaOB6u — jazair defender ۞ (@rofff213) March 23, 2023

Pays arabes dominant le classement

D’autres pays arabes occupent les premières places du classement depuis plusieurs années. Dans son rapport, la FAO établit un classement des principaux pays producteurs de dattes dans le monde, largement dominé par les pays arabes.

L’Algérie à la quatrième place

En 2023, l’Algérie se situe au pied du podium, à la 4e place, avec une production de 1 188 803 tonnes de dattes. Le pays est devancé par :

Top 10 des pays producteurs de dattes: 1.🇪🇬 Égypte : 1 747 715 (tonnes)

2.🇸🇦 #Arabie_Saoudite : 1 565 830

3.🇮🇷 Iran : 1 303 717

4.🇩🇿 Algérie : 1 188 803

5.🇮🇶 Irak : 750 225

6.🇵🇰 Pakistan : 532 880

7.🇸🇩 Soudan : 460 097

8.🇴🇲 Oman : 374 200

9.🇦🇪 EAU : 351 077

10.🇹🇳… pic.twitter.com/KJwgJzfD4U — Saudi News FR  (@SaudiNewsFR) March 24, 2023

La production mondiale de dattes en chiffres

Chaque année, près de 9,5 millions de tonnes de dattes sont cultivées dans le monde, un volume équivalent à celui des fraises. La récolte des dattes commence chaque été et les consommateurs européens attendent avec impatience les premiers fruits cultivés localement. Ils bénéficient également d’un approvisionnement presque toute l’année grâce aux importations.

Forte demande durant le mois sacré du Ramadan

Les dattes sont très prisées lors du mois sacré de Ramadan, où elles trouvent incontestablement leur place sur les tables des jeûneurs. Cela induit une hausse de la consommation de ce fruit pendant cette période.

📍Taghit,Bechar 🌴 À Taghit on peut trouver plusieurs variétés de dattes !

l’Algérie et ses trésors 😍#Algeriansahara #desert pic.twitter.com/1xPXq9EA4J — ᴅᴊᴀᴢᴀɪʀ ᴄᴜʟᴛᴜʀᴇ©🇩🇿 (@DjazairCulture) March 17, 2023

Le marché des dattes Medjool

Hadiklaim, une coopérative de producteurs israéliens et le plus grand fournisseur mondial de dattes Medjool, souhaite faire connaître davantage ce type de dattes au-delà des pays arabes. En effet, seules 108 000 tonnes de Medjool sont cultivées chaque année dans le monde, selon Yaniv Cohen, directeur général de Hadiklaim.

Promouvoir la consommation de dattes en Europe

Malgré la forte production mondiale de dattes, celles-ci restent relativement méconnues dans une grande partie de l’Europe. Ariel Immerman, propriétaire d’une station de conditionnement où sont emballées les dattes de Hadiklaim, explique que les gens du monde entier savent peut-être ce que sont les dattes, mais généralement ils n’en ont jamais goûté, et encore moins les dattes Medjool.

Objectif : faire découvrir les dattes aux consommateurs européens

Hadiklaim, en tant que leader du marché des dattes Medjool, prévoit de remédier à cette situation et de promouvoir la consommation de dattes en Europe. La coopérative souhaite ainsi faire découvrir aux consommateurs européens les différentes variétés de dattes, fraîches, semi-séchées et séchées, et leurs qualités gustatives et nutritionnelles.

En conclusion, même si l’Algérie ne figure pas dans le top 3 mondial des pays producteurs de dattes, elle reste un acteur important sur le marché de ce fruit. Il est essentiel de valoriser cette production et de promouvoir la consommation de dattes au-delà des frontières arabes, notamment en Europe où elles demeurent méconnues.

