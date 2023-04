Classement mondial du système éducatif – l’Algérie effectue un sacré bond !

L’édition 2023 du classement annuel du système éducatif, publiée par le Forum économique mondial, a révélé que l’Algérie occupe désormais la 23e place mondiale en termes de qualité de l’enseignement. Cette position est le fruit des efforts déployés ces dernières années pour améliorer le niveau et la qualité de l’éducation dans le pays.

Les critères pris en compte dans l’évaluation

Plusieurs facteurs sont pris en compte pour établir ce classement, notamment :

La qualité de l’enseignement primaire et secondaire. Le taux de scolarisation et la durée moyenne des études.

La performance des établissements d’enseignement supérieur. La capacité d’innovation et de recherche scientifique.

Une amélioration notable dans tous les domaines

Comparativement aux éditions précédentes, l’Algérie a connu une progression dans plusieurs domaines. En effet, le taux de scolarisation a augmenté, passant de 94% en 2018 à 98% en 2023, témoignant ainsi de l’engagement du gouvernement à garantir un accès équitable à l’éducation pour tous les enfants.

Les compétences des élèves en lecture, écriture et mathématiques ont également connu une amélioration significative. Les résultats obtenus aux examens nationaux et internationaux montrent que les élèves algériens sont désormais capables de rivaliser avec leurs pairs des pays les mieux classés.

Quant à la performance des établissements d’enseignement supérieur, plusieurs universités algériennes figurent désormais parmi les meilleures du monde, offrant ainsi un enseignement de qualité et contribuant au développement de la recherche scientifique dans le pays.

Des politiques éducatives efficaces

Le bond réalisé par l’Algérie dans ce classement s’explique en grande partie par les réformes engagées ces dernières années pour moderniser et améliorer l’éducation. Parmi les mesures prises, on peut citer :

La mise en place d’un nouveau système pédagogique axé sur les compétences plutôt que sur les connaissances théoriques.

L’investissement dans les infrastructures éducatives et technologiques, notamment les écoles numériques. La création de partenariats avec des institutions étrangères pour favoriser le partage des bonnes pratiques et les échanges culturels et scientifiques.

Ces politiques ont permis de créer un environnement propice à l’épanouissement des élèves et à l’amélioration de leurs compétences, contribuant ainsi à hisser le niveau général du système éducatif algérien.

Une reconnaissance internationale encourageante

La 23e place mondiale obtenue par l’Algérie est une reconnaissance significative des efforts consentis pour améliorer la qualité de l’éducation dans le pays. Cette position témoigne du sérieux et de l’engagement du gouvernement à garantir un enseignement de qualité à tous les Algériens.

Toutefois, il convient de rappeler que ce classement n’est pas une fin en soi, mais plutôt un indicateur du chemin parcouru et des défis qui restent à relever. Pour maintenir cette dynamique positive, il est nécessaire de poursuivre les efforts d’amélioration et d’innovation dans le domaine éducatif afin de préparer les futures générations aux enjeux du 21e siècle.

L’avenir de l’éducation en Algérie

Afin de continuer sur cette lancée, l’Algérie doit continuer à investir dans son système éducatif en mettant l’accent sur :

L’adaptation des programmes scolaires aux exigences du marché du travail et aux impératifs de développement durable.

Le renforcement de l’éducation à la citoyenneté, à l’ouverture culturelle et au vivre-ensemble. L’encouragement de l’innovation et de l’esprit d’initiative chez les jeunes.

En somme, cette 23e place mondiale est une étape importante dans l’évolution du système éducatif algérien, mais elle n’est pas une fin en soi. Il appartient désormais aux acteurs de l’éducation et aux pouvoirs publics de maintenir le cap et de poursuivre les efforts pour garantir un enseignement de qualité à tous les Algériens et préparer les générations futures aux défis du monde moderne.

