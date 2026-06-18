CMA CGM revoit ses tarifs vers l’Algérie, les exportateurs s’interrogent sur l’impact économique

CMA CGM, leader mondial du transport maritime, ajuste sa surcharge de haute saison pour les expéditions d’Asie vers la Méditerranée et l’Afrique du Nord.

À partir du 1er juillet 2026, les tarifs révisés impacteront les conteneurs secs et frigorifiques, incluant les ports algériens, avec des coûts supplémentaires potentiels.

Révision des surcharges : quel impact pour les exportateurs algériens ?

CMA CGM a annoncé une révision de sa surcharge de haute saison pour les cargaisons expédiées d’Asie vers l’Algérie, effective dès le 1er juillet 2026.

Les tarifs pour les conteneurs de 20 pieds passeront de 900 à 1.400 dollars, et ceux de 40 pieds de 1.800 à 2.800 dollars.

Cette augmentation concerne les conteneurs standards, hors gabarit, vides soumis à facturation, et les marchandises sous température contrôlée.

Ces changements tarifaires pourraient alourdir les coûts pour les exportateurs algériens, impactant leur compétitivité.

Les frais supplémentaires, tels que ceux liés au carburant et à la manutention, pourraient également s’ajouter.

Ports algériens concernés par la nouvelle grille tarifaire

Les ports algériens touchés par la nouvelle grille tarifaire de CMA CGM incluent notamment Alger, Oran et Skikda.

Ces ports jouent un rôle crucial dans le commerce maritime du pays, facilitant l’importation et l’exportation de marchandises.

L’augmentation des tarifs pourrait entraîner une hausse des coûts logistiques pour les entreprises locales, affectant leur compétitivité.

En plus des nouveaux tarifs, les entreprises devront faire face à des coûts complémentaires tels que les surcharges de carburant, les frais de manutention dans les terminaux portuaires (THC), ainsi que les frais de sûreté et de sécurité, augmentant ainsi les dépenses globales.

Une hausse tarifaire inévitable

La décision de CMA CGM d’augmenter les surcharges de haute saison s’inscrit dans un contexte économique mondial complexe.

Les fluctuations des prix du carburant et les exigences de sécurité accrues pèsent lourdement sur l’industrie maritime.

Le siège de CMA CGM à Marseille, France, offre une position stratégique qui influence ses décisions tarifaires, en tenant compte des dynamiques régionales et internationales.

En outre, les expéditions vers l’Algérie pourraient être soumises à des taxes et frais locaux supplémentaires.

Ces coûts additionnels, combinés aux nouvelles surcharges, risquent d’alourdir les charges financières des entreprises, impactant leur compétitivité sur le marché.