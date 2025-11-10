CNEP-Banque et Cash Assurances s’unissent pour offrir une nouvelle gamme de produits d’assurance

La Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP-Banque) s’associe à Cash Assurances pour proposer des produits d’assurance immobilière.

Cette collaboration vise à protéger les actifs immobiliers, faciliter l’accès aux services d’assurance et contribuer à l’inclusion financière.

Un partenariat stratégique pour une nouvelle gamme de produits d’assurance

La CNEP-Banque et Cash Assurances ont récemment conclu un accord stratégique visant à offrir des produits d’assurance liés aux risques immobiliers.

Ce partenariat permettra à la CNEP-Banque de proposer l’assurance contre les catastrophes naturelles (Cat-Nat) et l’assurance multirisque habitation (MRH) de Cash Assurances à travers ses différentes agences.

Ce type d’offre rend moins stressant l’acte d’investir. Quand la couverture contre les risques naturels s’intègre directement dans le financement, tu ne passes plus des semaines à comparer sans fin. Ça fluidifie l’achat, surtout sur des périodes où les coûts explosent et où l’on ne veut pas se tromper. Karim, 34 ans, maître d’œuvre

Les clients de la banque publique qui bénéficient de crédits immobiliers auront la possibilité de souscrire automatiquement à ces assurances.

Cette initiative a pour objectif de protéger les actifs immobiliers, faciliter l’accès aux services d’assurance et renforcer le secteur des assurances dans l’économie nationale.

Protection des actifs et inclusion financière

Ce partenariat vise principalement à protéger les actifs immobiliers des clients de la CNEP-Banque.

En offrant une couverture d’assurance contre les catastrophes naturelles et les risques domestiques, il permet aux emprunteurs de sécuriser leur investissement immobilier.

De plus, l’accès facilité aux services d’assurance contribue à l’inclusion financière en rendant ces produits plus accessibles.

Renforcement du secteur des assurances

En outre, cette alliance inédite a pour ambition de renforcer le poids du secteur des assurances dans le PIB national.

Les produits d’assurance seront initialement disponibles dans 36 agences de la CNEP-Banque avant d’être étendus à l’ensemble du réseau bancaire, augmentant ainsi leur portée et leur impact économique.

36 Agences concernées Le lancement débute dans 36 points de distribution avant une généralisation progressive.

Des performances financières solides

Sid Ahmed Bouziani, directeur général de la CNEP-Banque, a souligné l’importance de ce partenariat en mettant en avant les chiffres clés de 2024.

La banque a enregistré un total bilan de 2100 milliards DA et un résultat net de 22 milliards DA. De plus, le nombre de comptes ouverts a dépassé 9 millions, dont 650.000 abonnés aux services de banque à distance.

Quand tu combines une banque publique avec une structure assurance orientée risque terrain, tu crées une proposition où l’un renforce l’autre. C’est exactement ce type d’écosystème qui manque souvent chez nous. Ici… ça peut changer l’accès réel à l’assurance immobilière. Nadia, 41 ans, conseillère en agences bancaires

De son côté, Wided Belhouchet, PDG de Cash Assurances, a mis en avant une performance financière tout aussi impressionnante avec un chiffre d’affaires de 21 milliards DA et un résultat net supérieur à 1,8 milliard DA en 2024. Ces résultats témoignent du potentiel de croissance de ce partenariat.