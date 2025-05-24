Code pénal : adoption massive à la Chambre des représentants, voici les changements majeurs

L’adoption massive du nouveau code pénal à la Chambre des représentants marque un tournant majeur dans l’histoire juridique de notre pays. Cette réforme, attendue depuis longtemps, apporte des changements significatifs qui vont impacter notre système judiciaire et nos vies quotidiennes. Cet article vous présentera les modifications majeures introduites par cette nouvelle législation.

Restez connectés pour comprendre comment ces changements pourraient vous affecter directement ou indirectement.

Adoption du projet de loi n°03.23 sur le Code de procédure pénale par la Chambre des représentants

La Chambre des représentants du Maroc a approuvé, lors d’une séance législative tenue mardi, le projet de loi n°03.23 concernant le Code de procédure pénale. Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, était présent lors de cette session. Après près de huit heures de délibérations, 130 députés ont voté en faveur du texte, tandis que 40 se sont prononcés contre, sans qu’aucune abstention ne soit enregistrée.

Ce projet de loi marque une avancée significative dans la modernisation du système pénal national, selon Ouahbi. Il a également souligné que ce texte respecte les évolutions constitutionnelles et les engagements internationaux du pays.

Implications du nouveau code de procédure pénale pour la modernisation du système pénal national

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a souligné l’importance de ce projet de loi dans le processus de modernisation du système pénal national. Il a déclaré que le texte respecte les évolutions constitutionnelles et les engagements internationaux du Royaume, tout en préservant l’ordre public et garantissant les droits et libertés individuelles.

De plus, une part significative des 1.384 amendements proposés par les députés a été acceptée. Cependant, certaines propositions n’ont pas été retenues, principalement en raison de leur nature rédactionnelle ou de modifications substantielles contraires aux principes fondamentaux du texte.

Principales innovations du projet de loi n°03.23

Le projet de loi n°03.23 introduit plusieurs innovations majeures dans le système pénal marocain. Il renforce les garanties juridiques lors de l’enquête préliminaire et consacre le principe de présomption d’innocence. Il protège également les victimes de la traite des êtres humains conformément aux normes internationales.

L’utilisation des moyens numériques dans la procédure pénale est élargie, tandis que le recours à la détention provisoire est réduit. Enfin, il améliore les mécanismes de libération et de réinsertion en simplifiant les procédures de réhabilitation, de paiement et d’amendes. Ce projet s’inscrit dans la continuité des autres réformes entreprises par le ministère, comme la loi sur les peines alternatives et l’organisation des établissements pénitentiaires.