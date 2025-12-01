Coincés à Lyon pendant six heures, des passagers d’Air Algérie bravent une tempête de neige inattendue

Un vol d’Air Algérie reliant Lyon à l’aéroport Rabah Bitat en Algérie a subi un retard conséquent le 28 novembre 2025, suite à de fortes chutes de neige.

Les passagers, dont l’influenceur Mousson, ont partagé leur expérience d’attente prolongée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Cet incident met en lumière l’impact des conditions météorologiques sur le trafic aérien entre la France et l’Algérie.

Retard inattendu pour le vol Air Algérie à Lyon

Le 28 novembre 2025, un vol d’Air Algérie reliant Lyon à l’aéroport Rabah Bitat en Algérie a subi un retard imprévu.

On voyait la neige tomber sans savoir quand on partirait. Les annonces nous rassuraient un peu, mais l’incertitude restait pesante. Maya, 34 ans, agente administrative

La cause principale de ce contretemps était des chutes de neige exceptionnellement fortes sur le sol algérien. Les passagers, qui devaient initialement décoller à 17h15, ont été contraints d’attendre plusieurs heures à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

L’avion n’a finalement pu prendre son envol qu’après minuit, soit près de sept heures après l’horaire prévu. Cette situation a engendré une attente prolongée pour les voyageurs, certains ayant dû patienter plus de huit heures avant le départ effectif de l’appareil.

Comment Air Algérie et l’aéroport de Lyon ont-ils géré cette situation ?

Air Algérie et les services aéroportuaires de Lyon Saint-Exupéry ont travaillé conjointement pour gérer ce retard.

L’attente a été longue… très longue. Personne n’imaginait rester là jusqu’après minuit pour un vol prévu en fin d’après-midi. Mehdi, 29 ans, entrepreneur

Les passagers ont été régulièrement informés de l’évolution de la situation, malgré l’attente prolongée. Il est important de noter qu’aucun incident technique concernant l’avion n’a été signalé.

Cependant, l’attente a causé des désagréments aux voyageurs. Certains ont dû patienter plus de huit heures avant le départ effectif de l’appareil. Malgré ces difficultés, la sécurité des passagers est restée la priorité absolue pour Air Algérie et l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

L’impact des conditions météorologiques sur le trafic aérien : un cas d’étude

Cet incident illustre l’influence des conditions météorologiques, notamment les chutes de neige fréquentes en Algérie, sur le trafic aérien entre la France et l’Algérie.

Les vols d’Air Algérie sont étroitement coordonnés avec les autorités aéroportuaires et dépendent des informations météorologiques locales pour garantir la sécurité des passagers et des appareils.

En Algérie, les précipitations neigeuses sont courantes, surtout dans les zones montagneuses. Ces conditions climatiques peuvent entraîner des retards ou des annulations de vols, comme ce fut le cas pour le vol Lyon-Alger, soulignant ainsi l’importance d’une gestion efficace des aléas météorologiques par les compagnies aériennes.