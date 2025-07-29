Collaboration inédite entre Cosider Alrem et FAW Trucks pour des pièces détachées innovantes en 2025

L’industrie automobile est en constante évolution, et l’Algérie ne fait pas exception. Une alliance prometteuse vient de voir le jour entre Cosider Alrem, leader dans la conception de pièces détachées, et FAW Trucks, géant du secteur des poids lourds. Cette collaboration inédite vise à développer des pièces détachées innovantes, marquant un tournant majeur dans le domaine.

Restez connectés pour découvrir comment cette union pourrait redéfinir les standards de l’industrie et propulser la technologie automobile vers de nouveaux sommets.

FAW Trucks Algeria et Cosider Alrem s’associent pour développer un système de manutention national intégré

Un partenariat stratégique a été récemment signé entre FAW Trucks Algeria, filiale du constructeur automobile chinois FAW Group, et Cosider Alrem, branche industrielle du groupe public algérien Cosider. La cérémonie de signature, qui s’est déroulée au ministère de l’Industrie, a vu la présence de plusieurs personnalités dont le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, et le PDG de Cosider Alrem, Nassim Ben Moussa.

Ce partenariat vise à soutenir et développer un système de manutention national intégré en Algérie, ouvrant ainsi la voie à un projet ambitieux de production de pièces détachées pour camions et véhicules industriels FAW.

FAW Group prévoit une expansion régionale grâce à la production locale en Algérie

Le partenariat entre FAW Trucks Algeria et Cosider Alrem s’inscrit dans une stratégie d’expansion régionale pour le constructeur automobile chinois FAW Group. En effet, l’entreprise envisage d’établir une unité de production à Benhar, en Algérie, pour fabriquer localement des pièces détachées pour camions et véhicules industriels.

Cette initiative permettra non seulement de réduire les coûts logistiques associés à l’importation de pièces, mais aussi de renforcer sa présence sur le marché algérien. L’Algérie est considérée par FAW comme un marché stratégique pour son développement régional, ce qui explique son choix de s’associer à Cosider Alrem, acteur industriel national clé.

Un partenariat bénéfique pour Cosider Alrem et l’économie algérienne

Ce partenariat stratégique offre à Cosider Alrem une opportunité de diversification, avec l’ambition de devenir un acteur majeur dans la sous-traitance automobile. En s’alliant à FAW, Cosider Alrem espère acquérir des compétences en production de pièces mécaniques complexes, stimulant ainsi les PME locales et créant des emplois qualifiés.

Ce projet s’aligne parfaitement avec la vision des autorités algériennes visant à valoriser la production nationale et à réduire la dépendance aux importations, contribuant ainsi au développement économique du pays.