Collaboration inédite entre l’Institut Pasteur et GCUBE au Japon : vers des vaccins sans tests sur animaux en 2025 ?

Une collaboration sans précédent se profile à l’horizon entre l’Institut Pasteur et GCUBE au Japon. Cette alliance pourrait bien révolutionner le monde de la santé en proposant des vaccins élaborés sans tests sur animaux. Un pas de géant pour la science, mais aussi pour la cause animale. Alors que nous sommes en 2025, cette avancée majeure est-elle sur le point de voir le jour ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article.

Restez avec nous pour découvrir les détails de cette innovation qui pourrait changer la face de la médecine moderne.

Protocole d’accord entre l’Institut Pasteur de Tunis et G CUBE pour des vaccins sans expérimentation animale

Lors du sommet TICAD 9 au Japon, un accord historique a été conclu le 21 août 2025 entre l’Institut Pasteur de Tunis, représenté par sa directrice Samia M’nif, et la firme japonaise G CUBE, dirigée par Kenji Nishimura. Cette collaboration vise à fusionner la technologie CHO-Spica de G CUBE avec l’expertise de l’Institut Pasteur afin de mener des recherches conjointes pour l’élaboration de vaccins n’impliquant pas d’expérimentation animale.

Parallèlement, un fonds d’innovation tunisien doté de 50 millions de yens (environ 1 million de dinars tunisiens) sur une décennie a été annoncé par G CUBE pour soutenir les start-ups innovantes dans les domaines médical et biotechnologique.

La technologie CHO-Spica de G CUBE : une avancée majeure pour la recherche médicale

La technologie des cellules « CHO-Spica » de G CUBE, combinée à l’expertise de l’Institut Pasteur, ouvre la voie à une nouvelle génération de vaccins sans expérimentation animale. Cette technologie innovante repose sur l’utilisation de cellules spécifiques pour la production de protéines thérapeutiques, dont les vaccins.

Elle est considérée comme une avancée majeure dans le domaine de la recherche médicale car elle permet de développer des vaccins plus rapidement et de manière plus éthique. En effet, elle évite l’utilisation d’animaux pour les tests préliminaires, ce qui représente un progrès significatif en termes de respect des droits des animaux et de responsabilité environnementale.

Un fonds pour booster l’innovation médicale et biotechnologique en Tunisie

Kenji Nishimura, PDG de G CUBE, a dévoilé la création d’un fonds de 50 millions de yens (environ 1 million de dinars tunisiens) sur une durée de 10 ans. Ce fonds est destiné à soutenir les jeunes entreprises tunisiennes innovantes dans les secteurs médical et biotechnologique. Il permettra de financer la recherche, le développement et la commercialisation de projets prometteurs appuyés par l’Institut Pasteur.

Par ailleurs, lors de la TICAD 8, G CUBE et UNIMED, une entreprise tunisienne, ont créé une coentreprise nommée « Nippomed ». Cette dernière s’apprête à lancer sur le marché tunisien le premier test de grossesse fabriqué localement.