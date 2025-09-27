Collision aérienne évitée à Nice : l’acte héroïque du pilote de Nouvelair qui a sauvé des vies

Un acte héroïque a récemment eu lieu dans le ciel azuréen, évitant une catastrophe aérienne majeure. Le pilote de la compagnie Nouvelair a réussi à déjouer une collision imminente, sauvant ainsi de nombreuses vies.

Cet incident, qui aurait pu se transformer en tragédie, soulève des questions sur la sécurité aérienne et met en lumière l’importance du rôle des pilotes.

Dans cet article, nous reviendrons sur les circonstances de cet événement exceptionnel et rendrons hommage à ce pilote dont le courage et la maîtrise ont permis d’éviter le pire.

Incident évité de justesse à l’aéroport de Nice : un pilote de Nouvel Air frôle la collision avec un avion d’EasyJet

Un incident majeur a été évité de peu à l’aéroport de Nice dimanche dernier. Un Airbus de Nouvel Air, en provenance de Tunis et prêt à atterrir, s’est retrouvé dangereusement proche d’un appareil d’EasyJet sur le point de décoller pour Nantes.

🔴 Collision évitée de justesse dimanche soir à l’aéroport de Nice. Un A320 d’easyJet, en direction de Nantes, était aligné sur la piste tandis qu’un A320 de Nouvelair était sur le point d’atterrir sur cette même piste. Le vol easyJet a interrompu son décollage et a annulé son… pic.twitter.com/maCPNtoaHV — air plus news (@airplusnews) September 22, 2025

Grâce à une manœuvre rapide et professionnelle, le pilote de Nouvel Air a réussi à remettre les gaz et effectuer une boucle, atterrissant finalement vingt minutes plus tard. L’avion de Nouvel Air était descendu vers la mauvaise piste, celle réservée au décollage. Les causes exactes de cet incident, qui aurait pu se transformer en tragédie, font actuellement l’objet de deux enquêtes.

Les causes potentielles de l’incident à l’aéroport de Nice

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cet incident :

Une confusion dans les instructions de la tour de contrôle

Une mauvaise compréhension du pilote sont envisagées

La météo pourrait également avoir joué un rôle

La position de l’Airbus d’EasyJet sur le tarmac

Des questions se posent aussi sur l’absence apparente du contrôleur aérien sur le tarmac et sur le fait que les contrôleurs de la tour n’ont pas alerté le pilote de Nouvel Air de la présence de l’avion d’EasyJet.

Enquêtes en cours et professionnalisme du pilote de Nouvel Air

Les boîtes noires, essentielles pour comprendre les circonstances exactes de l’incident, ont été récupérées. Deux enquêtes sont actuellement menées pour déterminer les causes précises de cet événement qui aurait pu tourner au drame.

Il est à noter qu’un incident similaire s’est produit il y a un peu plus d’un mois dans un autre aéroport européen, mettant en lumière des problèmes potentiels dans la gestion du trafic aérien.

Malgré ces circonstances difficiles, le pilote de Nouvel Air a fait preuve d’un grand professionnalisme, confirmant ainsi l’excellente réputation des pilotes tunisiens. Son sang-froid et sa maîtrise ont permis d’éviter une catastrophe, soulignant l’importance de l’expérience et de la formation dans ce métier.