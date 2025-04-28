COMEDIABLANCA : L’ascension fulgurante de l’humour marocain comme pilier culturel incontournable

L’humour marocain a connu une ascension fulgurante ces dernières années, s’imposant comme un pilier culturel incontournable. Au cœur de cette révolution comique, COMEDIABLANCA, une plateforme qui a su capter l’essence de cet humour unique et le propager à une échelle mondiale. Cet article vous invite à découvrir comment COMEDIABLANCA a contribué à l’émergence de l’humour marocain sur la scène internationale, en mettant en lumière les talents locaux et en créant un espace d’expression pour une nouvelle génération de comédiens.

Plongez dans l’univers de l’humour marocain, où rire est synonyme de résistance, de liberté et de fierté nationale.

Comediablanca : la deuxième édition du festival d’humour marocain s’annonce prometteuse

La deuxième édition de Comediablanca, le festival d’humour phare de Casablanca, a été officiellement annoncée lors d’une conférence de presse le jeudi 24 avril. Organisé par l’agence Tendansia, cet événement culturel vise à structurer une scène humoristique professionnelle au Maroc et à exporter l’humour marocain au-delà des frontières.

Avec une capacité d’accueil de 4 000 festivaliers par soir, un « Village Comedia » transformé en espace artistique vivant et un partenariat inédit avec la Fondation Hiba, Comediablanca se positionne comme un laboratoire d’innovation culturelle et sociale.

Le « Village Comediablanca » : une expérience artistique immersive

L’extension du « Village Comediablanca » offre aux festivaliers une expérience immersive où l’humour, l’art de vivre et le partage sont au rendez-vous. Imaginé comme un quartier éphémère par Amir Rouani, directeur artistique du festival, il comprend plusieurs zones distinctes. Le Marché des Créateurs met en lumière l’artisanat local, tandis que la Chill Zone invite à la détente dans une ambiance conviviale.

Les gourmands peuvent se régaler au Food Court qui propose des saveurs internationales, et les amateurs de jeux trouveront leur bonheur dans la Gaming Zone. Chaque espace a été soigneusement conçu pour raconter une histoire d’expression artistique et de convivialité.

Comediablanca : une ambition de faire du Maroc un leader de l’humour

Les co-fondateurs de Tendansia et du festival, Saad Lahjouji Idrissi et Myriam Bouayad, ont exprimé leur volonté de faire de Comediablanca un pilier essentiel de l’humour marocain. Leur vision à long terme est de créer un écosystème complet pour les talents comiques, allant de la détection des talents à leur accompagnement sur le long terme, en passant par la production de contenus innovants.

En partenariat avec la Fondation Hiba, ils lancent un programme d’accompagnement pour les jeunes humoristes. De plus, des projets sont en cours pour étendre le festival à d’autres villes marocaines, puis en Afrique et en Europe, avec l’ambition ultime de faire du Maroc un leader de la scène humoristique.