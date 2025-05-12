Comicom dévoile enfin la marque automobile BAIC au Maroc : une révolution attendue pour 2025

L’industrie automobile marocaine est sur le point de connaître une transformation majeure. Comicom, l’un des acteurs clés du secteur, vient de lever le voile sur la marque BAIC, qui promet de révolutionner le paysage automobile du royaume. Cette annonce, très attendue par les passionnés et les professionnels de l’automobile, ouvre la voie à une nouvelle ère de mobilité au Maroc. Préparez-vous à découvrir ce que BAIC a en réserve pour 2025.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette nouveauté qui pourrait bien changer la donne dans le monde de l’automobile marocaine.

Comicom lance la marque automobile BAIC au Maroc

Comicom, une filiale du Groupe Safari spécialisée dans l’automobile et le machinisme agricole, a récemment introduit la marque chinoise BAIC sur le marché marocain. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification de Comicom, qui cherche à élargir son offre en proposant des véhicules modernes, abordables et fiables.

En partenariat avec BAIC, un leader mondial de l’industrie automobile, Comicom met à disposition des automobilistes marocains quatre nouveaux modèles de véhicules, chacun conçu pour répondre à des besoins spécifiques.

Présentation des modèles BAIC disponibles au Maroc

Le X35 est un SUV compact, idéal pour les personnes actives. Il offre un design moderne, un moteur essence 1.5L de 147 ch et un intérieur spacieux. Le X55, destiné à une clientèle technophile, allie performance et connectivité avec son moteur 1.5L turbo de 185 ch.

Le X7, SUV haut de gamme, offre espace, confort et élégance avec son moteur 1.5L essence de 185 ch. Enfin, la U5 PLUS est une berline élégante et spacieuse, équipée d’un moteur essence 1.5L de 112 ch, conçue pour un usage familial et professionnel.

Le réseau de distribution et le service après-vente de BAIC au Maroc

Pour soutenir ce lancement, Comicom a mis en place un vaste réseau de distribution à travers le pays. Des salles d’exposition sont déjà opérationnelles dans des villes clés telles que Casablanca, Kénitra, Marrakech, Agadir et Oujda. En parallèle, un service après-vente structuré a été instauré pour assurer une expérience client optimale.

Ce dispositif comprend des équipes techniques formées par BAIC et équipées d’outils de diagnostic spécifiques. De plus, des véhicules d’essai sont disponibles dans les showrooms pour permettre aux clients de tester les modèles avant achat.