🦟​ Comment apaiser les piqûres de moustiques ? 3 astuces qui fonctionnent vraiment

Ça pique, ça gratte, et surtout, ça agace, les piqûres d’insectes et particulièrement de moustiques restent les perturbateurs de la saison estivale. En plus d’occasionner un inconfort, voire des démangeaisons, elles peuvent entraîner des inflammations bénignes mais très inesthétiques.

Heureusement, des méthodes naturelles et efficaces existent pour vous soulager de ces piqûres si cela venait à vous arriver. Et ça marche vraiment !

Voici 3 astuces pour vous soulager des piqûres

Ces remèdes de grand-mère sont parfois méconnus ou sous-estimés, et pourtant elles fonctionnent très bien. Grâce à leur vertu d’être naturelles, elles sont facilement accessibles et ne présentent aucun risque pour la santé.

Le froid

Le froid a des propriétés anti-douleur et anti-inflammatoire. C’est ce qui est utilisé en urgence chez les sportifs, lors d’une entorse chez les footballeurs par exemple. Il vous suffit d’appliquer sur la zone de la piqûre des glaçons ou une bouteille de boisson fraîche si vous en avez à portée de main. Les démangeaisons vont diminuer instantanément et le gonflement s’arrêtera.

Le citron

Connu pour sa richesse en Vitamine C ou acide ascorbique, le citron est aussi utilisé pour différentes raisons. En effet, il a des propriétés antioxydantes, détartrantes, et même désodorisantes. Mieux encore, son écorce est riche en produits anti-inflammatoires. Lors d’une piqûre de moustique, appliquez un peu de jus de citron ou pressez son écorce au-dessus de la piqûre, l’inflammation s’estompera quelques secondes après.

L’Aloe Vera

Pour calmer les démangeaisons et l’inflammation, l’aloe vera est très efficace. Vous pouvez en trouver sous forme de gel dans les pharmacies homéopathiques ou en faire vous-même à la maison. Pour cela, il suffit de prendre une feuille d’aloe vera, d’enlever son écorce et de mixer sa chair. Vous pouvez aussi mélanger à votre mixture de la cire d’abeille pour que sa texture tienne.

Pour finir, il est toujours plus important de se prémunir des piqûres de moustiques, en disposant de répulsifs naturels tels que l’huile essentielle de citronnelle de Java. Vous pourrez vous en procurer dans les pharmacies homéopathiques.